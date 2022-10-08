IRIS-T является современным зенитно-ракетным комплексом. Он может существенно усилить противовоздушную оборону Украины и поможет уничтожать вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

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Характеристики IRIS-T

Об IRIS-T действительно известно не так много, поскольку его разработка завершилась не так давно – в 2014 году. Что известно точно – это то, что этот ЗРК является своего рода конструктором, из компонентов которого заказчик может составить именно то, что нужно.

Инфракрасная головка ракеты наводит ее на цель. В то же время, сама ракета не выдает своего присутствия, а так называемая система памяти способна отличать тепловые ловушки от настоящих целей. Дальность ракеты – 40 километров, однако головка самонаведения захватывает цели всего с 20 километров. Высота запуска ракеты составляет 20 км.

IRIS-T работает с разными радарами. Основная система, которой оборудован комплекс – CEAFAR GBMMR с 3D-радаром. Кроме того, ЗРК может быть оборудован немецкой системой TRML-4D, которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. Какой радар будет в комплектации IRIS-T для Украины, пока неизвестно, но вероятно, что это будет именно TRML-4D. Однако все радары, с которыми работает комплекс, имеют угол обзора 360 градусов.

В одной пусковой установке комплекса 8 ракет с вертикальным запуском. Также IRIS-T совместим с другими системами ПВО стран НАТО.

По состоянию на данный момент известно о модификации средней и малой дальности. Последний тип находится на вооружении в Швеции. Украина должна получить модификацию средней дальности, которая формально есть на вооружении у Германии, но та еще не имеет ни одного образца. Берлин предоставлял разрешение на предоставление этого вооружения Египту, но туда эти комплексы тоже еще не поступили. Поэтому Украина может не только стать первой страной, которая опробует IRIS-T в боевых условиях, но и получит модификацию средней дальности на вооружение.

Сравнение с NASAMS

IRIS-T является более современной разработкой, чем NASAMS, поэтому между ними есть определенные отличия. Например, у NASAMS в системе 8 радаров, а у IRIS-T только один, ведь он значительно мощнее.

Ракеты для IRIS-T существенно дешевле, площадь, которую способен закрыть этот комплекс, в теории меньше той, которую может покрыть NASAMS. Однако данные об эффективности в бою для обеих систем остаются теоретическими, поэтому оба ЗРК пройдут, скажем так, боевое испытание в Украине.

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