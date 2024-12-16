Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. СМИ писали о наличии коррупции и издевательства над военными в этой бригаде.

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Как отреагировали в Генштабе на расследование в отношении 211 бригады

В Генштабе отметили, что по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в воинскую часть 211 понтонно-мостовой бригады направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Именно она и должна проверить информацию о нарушениях, о которых писали СМИ.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности,

– заявили в Генштабе.

Там также заверили, что о ходе и результатах проверки военные проинформируют дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

В то же время в Генштабе отметили, что по отдельным указанным в материале фактам в сентябре 2024 года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам собрали материалы и передали в компетентные органы, которые возбудили соответствующее уголовное производство.

К слову, журналисты “Украинской правды” опубликовали 16 декабря расследование, где отметили, что в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ есть такие явления как кумовство, издевательства и вымогательство. Командиром этой бригады является полковник Олег Побережнюк.

Один из бойцов бригады рассказал журналистам, что за употребление алкоголя его неоднократно наказывали финансово и физически с применением грубой физической силы. В основном за этим злоупотреблением служебным положением был замечен сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – капитан Владислав Пастух.