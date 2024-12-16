Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. ЗМІ писали про наявність корупції та знущання з військових у цій бригаді.

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Як відреагували в Генштабі на розслідування щодо 211 бригади

У Генштабі зазначили, що за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до військової частини 211 понтонно-мостової бригади направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Саме вона і має перевірити інформацію щодо порушень, про які писали ЗМІ.

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою,

– заявили у Генштабі.

Там також запевнили, що про перебіг і результати перевірки військові поінформують додатково у встановленому законодавством України порядку.

Водночас у Генштабі зазначили, що за окремими вказаними у матеріалі фактами у вересні 2024 року вже була проведена службова перевірка. За її результатами зібрали матеріали та передали до компетентних органів, які порушили відповідне кримінальне провадження.

До слова, журналісти "Української правди" опублікували 16 грудня розслідування, де зазначили, що у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ є такі явища, як кумівство, знущання та здирництво. Командиром цієї бригади є полковник Олег Побережнюк.

Один з бійців бригади розповів журналістам, що за вживання алкоголю його неодноразово карали фінансово та фізично із застосуванням грубої фізичної сили. В основному за цим зловживанням службовим становищем був помічений син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка – капітан Владислав Пастух.