IRIS-T є найсучаснішим зенітно-ракетним комплексом. Він може суттєво посилити протиповітряну оборону України та допоможе знищувати ворожі літаки, гелікоптери, безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

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Характеристики IRIS-T

Про IRIS-T насправді відомо не так багато, оскільки його розробка завершилася не так давно – у 2014 році. Що відомо точно – це те, що цей ЗРК є свого роду конструктором, з компонентів якого замовник може скласти саме те, що потрібно.

Інфрачервона головка ракети наводить її на ціль. Водночас сама ракета не видає своєї присутності, а так звана система пам'яті здатна відрізняти теплові пастки від справжніх цілей. Дальність ракети – 40 кілометрів, однак головка самонаведення захоплює цілі лише з 20 кілометрів. Висота запуску ракети становить 20 кілометрів.

IRIS-T працює з різними радарами. Основна система, якою оснащений комплекс – CEAFAR GBMMR з 3D-радаром. Крім того, ЗРК може бути оснащений німецькою системою TRML-4D, яка здатна виявляти цілі на відстані до 250 кілометрів. Який саме радар буде в комплектації IRIS-T для України, поки що невідомо, але ймовірно, що це буде саме TRML-4D. Однак усі радари, з якими працює комплекс, мають кут огляду 360 градусів.

В одній пусковій установці комплексу 8 ракет з вертикальним запуском. Також IRIS-T сумісний з іншими системами ППО країн НАТО.

Станом на цей час відомо про модифікації середньої та малої дальності. Останній тип є на озброєнні у Швеції. Україна ж має отримати модифікацію середньої дальності, яка формально є на озброєнні у Німеччини, але та ще не має жодного зразка. Берлін надавав дозвіл на надання цього озброєння Єгипту, але туди ці комплекси також ще не надійшли. Тому Україна може не лише стати першою країною, яка випробує IRIS-T у бойових умовах, але й отримає на озброєння модифікацію середньої дальності.

Порівняння з NASAMS

IRIS-T є більш сучасною розробкою, ніж NASAMS, тому між ними є певні відмінності. Наприклад в NASAMS у системі 8 радарів, а в IRIS-T лише один, адже він значно потужніший.

Ракети для IRIS-T є суттєво дешевшими, площа, яку здатен закрити цей комплекс в теорії менший за ту, яку може покрити NASAMS. Однак дані про ефективність у бою для обох систем залишаються теоретичними, тому обидва ЗРК пройдуть, скажімо так, бойове випробування в Україні.

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