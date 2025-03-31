Під час російського наступу під Покровськом ворог розірвав загородження з колючого дроту, яке підіймали українці для захисту. Проте українські солдати швидко усунули прорив в бар'єрі, використавши одного зі своїх наземних роботів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Як безпілотні роботи допомагають Україні на фронті

У виданні зазначили, що Кремль намагається відновити свій нестабільний наступ на Покровськ. Вони зібрали багато броньованих машин, зокрема сучасні танки Т-90М. Проте росіяни нарвались на стіну української артилерії та наземних дронів.

Російський пошкоджений танк Т-90 прокотився через дріт та зірвав його перш ніж зупинитися, але за ніч хтось залатав прорив у ньому. Один з українських блогерів припускає, що наші військові використали безпілотний наземний транспорт, щоб прокласти свіжий дріт. Він зауважив, що це є особливо небезпечним завданням, яке раніше виконували спеціально навчені сапери, ризикуючи своїм життям.

На думку автора матеріалу, цілком реально, що українські військові використали робота в цьому випадку, тому що багато українських бригад зараз використовують радіокеровані безпілотні наземні транспортні засоби, щоб не ризикувати життям людей у небезпечних завданнях.

Роботи для прокладання дроту – це гусеничні транспортні засоби з кузовом для товстої котушки дроту. Дистанційно керований оператором, який бачить те, що передня камера робота, наземний транспорт чіпляє кінець котушки до існуючого дроту – і потім розкручує решту котушки,

– пояснили у виданні.

Якщо росіяни помічають дрон та нищать його, то це не є серйозною проблемою.