Також є рішення щодо інвестиції партнерів у цю галузь. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського.

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ЗСУ успішно застосовують БпЛА для захисту міст

Володимир Зеленський розповів, що для України є нові оборонні пакети.

Найбільший із них за тиждень надійшов від Франції. Його розмір два мільярди євро.

Є нові рішення щодо інвестицій у нашу оборонну промисловість, зокрема на виробництво українських дронів. І є хороші результати у наших воїнів у застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст,

– розповів глава держави.

Нагадаємо, що Пентагон зацікавився українськими БпЛА. Американські оборонні компанії все активніше об'єднуються з українськими розробниками.

Зокрема, каліфорнійський стартап CX2 у 2024 році уклав угоду щодо інтеграції свого програмного забезпечення та сенсорів в українські безпілотники. Це уже схвалив один із підрозділів американських військових, а тому скоро дрони, ймовірно, постачатимуть для армії США.