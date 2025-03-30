Также есть решение об инвестициях партнеров в эту отрасль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского.

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ВСУ успешно применяют БпЛА для защиты городов

Владимир Зеленский рассказал, что для Украины есть новые оборонные пакеты.

Самый большой из них за неделю поступил от Франции. Его размер два миллиарда евро.

Есть новые решения по инвестициям в нашу оборонную промышленность, в частности на производство украинских дронов. И есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов,

– рассказал глава государства.

Напомним, что Пентагон заинтересовался украинскими БпЛА. Американские оборонные компании все активнее объединяются с украинскими разработчиками.

В частности, калифорнийский стартап CX2 в 2024 году заключил соглашение об интеграции своего программного обеспечения и сенсоров в украинские беспилотники. Это уже одобрило одно из подразделений американских военных, а потому скоро дроны, вероятно, будут поставлять для армии США.