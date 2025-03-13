Американські військові стартапи витратили мільярди доларів на розробку безпілотників, які Пентагон вважає критично важливими для майбутніх конфліктів. Але реальність на полі бою показала, що багато з цих дронів є дорогими та неефективними.

Тим часом українські виробники, працюючи в умовах війни та обмежених ресурсів, навчилися швидко створювати та вдосконалювати безпілотники, які дійсно працюють. Сьогодні американські оборонні компанії об'єднуються з українськими розробниками, щоб разом створювати надійніші бойові дрони. І цей несподіваний союз вже привернув увагу Міністерства оборони США.

Детальніше – в адаптації матеріалу The Wall Street Journal, який зробив 24 Канал.

В чому інтерес США в українській дроновій галузі

Каліфорнійський стартап CX2 торік уклав угоду щодо інтеграції свого програмного забезпечення та сенсорів в українські дрони. Ця співпраця вже отримала схвалення одного з підрозділів американських військових і, ймовірно, незабаром постачатиме безпілотники армії США.

Жодна американська компанія не встигає за Україною. Їхня техніка працює. Вони мають найсуворішу лабораторію для бойових випробувань,

– заявив співзасновник CX2 Нейтан Мінц.

Зацікавленість Пентагону в співпраці з українськими виробниками підкреслює проблеми американських оборонних стартапів та успіхи України у сфері дронів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри пріоритетність розвитку автономних безпілотників для Пентагону, у США так і не відбувся справжній прорив у цій галузі.

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Зверніть увагу! За оцінками Міноборони США, країна здатна випускати до 100 000 дронів на рік.



У 2023 році Україна створила понад два мільйони безпілотників. Деякі моделі, що зацікавили Пентагон, здатні долати сотні миль із вибухівкою та вже застосовуються для атак на території Росії.

Українські компанії, що виробляють безпілотники, вже починають замислюватися над майбутнім після війни. І попри можливі мирні переговори, співпраця між Україною та США у сфері безпілотників лише зміцнюється.

Американські військові тестують дрон CX2 Wraith у Німеччині в січні / Фото CX2

Навіть дипломатичні зміни навряд чи зруйнують міцні зв’язки між українськими та американськими стартапами у сфері дронів, а також не зупинять зусилля Пентагону з впровадження інноваційних рішень з України, кажуть представники оборонної сфери та засновники стартапів.

Україна – "столиця" дронів

Для українських виробників дронів зростання галузі напряму залежить від виходу на міжнародні ринки. У самій Україні прибуток компаній обмежений, а держава не може викуповувати всі безпілотники, що випускаються.

Щоб після війни галузь стала рушієм економічного розвитку, українські стартапи шукають клієнтів та інвесторів у США.

Україна дала чітко зрозуміти, що після війни вона має намір стати світовою столицею дронів,

– каже Дерек Вітлі, співзасновник стартапу Vivum, який постачає програмне забезпечення для автономних систем міністерству оборони США.

Українські безпілотники коштують удесятеро дешевше за американські аналоги. Вони вже довели свою ефективність на полі бою, працюючи навіть за умов, коли радіо- та супутниковий зв'язок блокують засоби РЕБ.

Тим часом американські стартапи працюють повільніше: розробка, виробництво та оновлення безпілотників займає більше часу, а самі дрони часто не витримують умов жорсткої радіоелектронної боротьби. Багато американських компаній, які привезли свої безпілотники в Україну, побачили, як ті падали з неба або не виконували місії.

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Міністерство оборони США вперше уклало контракти з двома українсько-американськими партнерствами через Defense Innovation Unit (DIU) – підрозділ, що займається впровадженням нових технологій у військову сферу.



Ці компанії навесні протестують свої далекобійні ударні дрони в Україні, після чого зможуть позмагатися за контракти на серійне виробництво для Пентагону.

Ми хочемо отримати найкращі технології, і ми бачимо їх в Україні,

– заявив Трент Еменекер, контрактник DIU, що курує проєкти автономних систем.

Крім того, вперше в історії український виробник безпілотників потрапив до списку затверджених постачальників для американських військових.

Українські дрони для армії США

Компанія Skyfall, яка провела понад 1,5 мільйона бойових місій для України та випускає тисячі дронів щодня, готується до виходу на американський ринок. Її ударні безпілотники, оснащені програмним забезпеченням та сенсорами від CX2, можуть отримати схвалення Пентагону вже цього року, якщо пройдуть необхідні перевірки безпеки.

Стартап CX2 заснували у 2023 році Нейтан Мінц та троє інших підприємців, зокрема колишній інвестор Andreessen Horowitz Портер Сміт. Його технології допомагають безпілотникам працювати автономно в умовах глушіння сигналів, а також виявляти та атакувати ворожі дрони й цілі.

Піттсбурзький стартап Swan розробляє програмне забезпечення для автономного керування дронами та вже співпрацює з українською компанією, що отримала контракт від DIU.

Співзасновник CX2 Портер Сміт (ліворуч) із командою на випробуваннях у Німеччині в січні / Фото CX2

Ще один стартап із Піттсбурга, KEF Robotics, створив спільне підприємство з київською компанією Sensorama Lab для розробки програмного забезпечення та сенсорних систем, що дозволяють безпілотникам орієнтуватися у зоні глушіння та знаходити цілі, залишаючись малопомітними. Це підприємство, що отримало назву Blue Arrow, вже отримало замовлення від європейських армій і залучає інвестиції від американських венчурних фондів.

Протягом найближчих двох тижнів Blue Arrow протестує свої безпілотники на передовій у співпраці з елітним українським підрозділом.

Жодна компанія у США не може конкурувати з рівнем виробництва, який зараз є в Україні,

– підкреслює Ольга Погода, співзасновниця Blue Arrow.

Які перешкоди на шляху українських дронів до світового ринку

Українські виробники безпілотників лобіюють скасування експортних обмежень, але на заваді можуть стати політика та залежність від китайських компонентів.

Попри висхідну зацікавленість США в українських безпілотниках їхній вихід на світовий ринок ускладнюють численні бар'єри. Головний із них – обмеження на експорт, встановлені урядом України.

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Українські виробники дронів вже об’єдналися, щоб переконати Київ скасувати заборону на продаж безпілотників за кордон, а також спільно з американськими партнерами шукають альтернативні способи виходу на міжнародний ринок.

Компанія Skyfall намагається отримати спеціальний дозвіл від українського уряду на продаж своїх ударних безпілотників США.

Ті деталі, які ми не можемо продати Україні через брак коштів, ми могли б постачати американцям, європейцям чи країнам Балтії,

– пояснює Олена Душенок, керівниця відділу розвитку Skyfall.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість експорту зброї до країн, які постачають Києву військову допомогу. Однак посилення напруженості у відносинах між Києвом та Вашингтоном може ускладнити процес постачання українських безпілотників до США.

Речниця Міністерства стратегічних галузей України відмовилася від коментарів, пише The Wall Street Journal.

Ще одна проблема для українських виробників – залежність від китайських комплектувальних. Щоб отримати можливість постачати дрони Пентагону, компанії доведеться шукати альтернативних постачальників.

Дрон, оснащений технологією Blue Arrow, спільного підприємства піттсбурзького стартапу KEF Robotics та української компанії Sensorama Lab / Фото Blue Arrow

Однак, попри політичні ризики, українські виробники безпілотників не збираються зупинятися.

Компанія Sine.Engineering, яка розробляє радіообладнання та навігаційне програмне забезпечення для безпілотників і українських військових, відкриває новий підрозділ за межами України, у Європі. Це дозволить їй розширити виробництво та продажі, зокрема компаніям США, які постачають безпілотники для Пентагону.

Одним із наших головних пріоритетів цього року є вихід на зовнішні ринки,

– зазначив генеральний директор Sine.Engineering Андрій Чулик.

За його словами, доходи від міжнародних контрактів дозволять вкладати більше коштів у розробку нових технологій для боротьби з Росією.