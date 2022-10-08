Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, лінія фронту зараз "рухлива" та дуже різноманітна, виходячи з особливостей ландшафту та щільності розташування ворожих підрозділів.

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Просування ЗСУ серйозно деморалізує окупантів

Потужний рух вперед українських військових сильно деморалізує російських загарбників. Вони змушені покидати добре укріплені позиції на нові, не всі з яких добре облаштовані.

Такий потужний рух ЗСУ впливає і на моральний стан підрозділів ворога. Просування змусило окупантів переоблаштовувати свої позиції, залишати укріплені та шукати нові,

– зазначила Гуменюк.

Звісно, окупанти раніше готували кілька ліній оборони на Херсонщині. Однак не всі позиції були ретельно облаштовані до бойових дій. До цього варто додати, що окупантам складно підтягувати додаткові ресурси через "пошарпану" логістику. Така ситуація серйозно деморалізує російських окупантів.

Гуменюк розповіла про моральний стан окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Українські військові продовжують просуватися на Півдні