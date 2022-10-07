Стяг повернули на відділення поліції. Відповідне відео показали у Міністерстві внутрішніх справ України.

Важливо ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині: відео зі звільненого селища

У Великій Олександрівці замайорів український прапор

На опублікованих кадрах можна побачити, як наші захисники повернули український стяг на пошкоджене відділення поліції.

Поліція повернулася до Великої Олександрівки та підняла прапор України над будівлею відділення поліції. Розпочинаємо діяльність на чергових деокупованих територіях!

– наголосили у МВС.

У Великій Олександрівці встановили український прапор: дивіться відео

Звільнення Херсонщини: що відомо

Українські захисники продовжують просуватись на Півдні і вони вже взяли під контроль Малу Олександрівку, що в Херсонській області.

4 жовтня Збройні Сили України звільнили: Старосілля, Велику Олександрівку, Давидів Брід, Блакитне, Новодмитрівку, Нововоскресенське, Новомиколаївку, Новопетрівку та Дудчани.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний заявив 24 каналу, що звільнення Херсону можна організувати до Нового року. За його прогнозом, це середина або кінець листопада.

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