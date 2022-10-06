Українських захисників у звільненому селищі зустрічали виконанням гімну, а також під гасла "Слава Україні", передає 24 канал.

До речі Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон: прогноз військового експерта

У Михайлівці тепер майорять синьо-жовті прапори. До речі, у мережі показали відео, як наші військові заходили до селища.

Як ЗСУ зайшли до Михайлівки: відео

Що відомо про успіхи ЗСУ на Півдні

З 1 жовтня наші захисники звільнили 29 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Повідомляли, що 4 жовтня звільнили відразу 9 населених пунктів. Під українськими стягами знову опинилось Старосілля, Давидів Брід і Велика Олександрівка. У Міноборони України офіційно підтвердили звільнення селища Давидів Брід.

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що ЗСУ звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

За словами речниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, 6 жовтня ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини.

Окупанти тікають від контрнаступу ЗСУ. Вони хаотично відходять із загарбаних територій, намагаючись десь закріпитися.

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