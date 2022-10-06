Украинских защитников в освобожденном поселке встречали исполнением гимна, а также под лозунги "Слава Украине", передает 24 канал.

Кстати Когда ВСУ могут освободить Херсон: прогноз военного эксперта

В Михайловке теперь развеваются сине-желтые флаги. Кстати, в сети показали видео, как наши военные заходили в поселок.

Как ВСУ зашли в Михайловку: видео

Что известно об успехах ВСУ на Юге

С 1 октября наши защитники освободили 29 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Сообщали, что 4 октября освободили сразу 9 населенных пунктов. Под украинскими флагами снова оказались Староселье, Давидов Брод и Великая Александровка. В Минобороны Украины официально подтвердили освобождение поселка Давыдов Брод.

Президент Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.

По словам спикера пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, 6 октября ВСУ освободили 400 квадратных километров Херсонщины.

Оккупанты убегают от контрнаступления ВСУ. Они хаотически отходят с захваченных территорий, пытаясь где-нибудь закрепиться.

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