Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, що окупанти тікають зі Снігурівки, бо в місті вони приречені.

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На Півдні звільнили понад 500 квадратних кілометрів

Гуменюк зазначила, що ситуація на Півдні досить напружена і змінюється динамічно, оскільки є просування. ЗСУ продовжують бойову роботу, продовжують закріплювати свої позиції на звільнених територіях, а це понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини, понад 29 населених пунктів.

Ми не всі їх називаємо, бо ще раз наголошую на потребі в дотриманні режиму інформаційної тиші і дослуханні до тих повідомлень, які надаємо ми як офіційне джерело. Ситуація розвивається так, що ми просуваємось на правому березі Дніпра. На лівому ж ворог перебуває щільно і має можливість атакувати і через річку,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що зважаючи на це, не всі населені пункти можна називати, щоб туди не було прильотів.

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Сили оборони контролюють ситуацію

Речниця ОК "Південь" продовжила, що сили оборони контролюють ситуацію. Ми тримаємо під вогневим контролем і логістику ворога і його транспортні артерії.

"Тому ми можемо говорити про те, що наші потужності співмірні, хоч вони намагаються підтягувати резерви",

– наголосила Гуменюк.

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