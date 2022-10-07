Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, що окупанти тікають зі Снігурівки, бо в місті вони приречені.
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На Півдні звільнили понад 500 квадратних кілометрів
Гуменюк зазначила, що ситуація на Півдні досить напружена і змінюється динамічно, оскільки є просування. ЗСУ продовжують бойову роботу, продовжують закріплювати свої позиції на звільнених територіях, а це понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини, понад 29 населених пунктів.
Ми не всі їх називаємо, бо ще раз наголошую на потребі в дотриманні режиму інформаційної тиші і дослуханні до тих повідомлень, які надаємо ми як офіційне джерело. Ситуація розвивається так, що ми просуваємось на правому березі Дніпра. На лівому ж ворог перебуває щільно і має можливість атакувати і через річку,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Вона додала, що зважаючи на це, не всі населені пункти можна називати, щоб туди не було прильотів.
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Сили оборони контролюють ситуацію
Речниця ОК "Південь" продовжила, що сили оборони контролюють ситуацію. Ми тримаємо під вогневим контролем і логістику ворога і його транспортні артерії.
"Тому ми можемо говорити про те, що наші потужності співмірні, хоч вони намагаються підтягувати резерви",
– наголосила Гуменюк.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Українські військові просуваються на Півдні. Зокрема, воїни зайшли у Михайлівку, що в Херсонській області.
- Військове керівництво загарбницької армії значно посилило мародерство та пограбування цивільних. Все для того, аби захопити собі якомога більше перед черговим "жестом доброї волі", генерали та офіцери вищої ланки організували роботу багатьох угруповань у власних інтересах.
- В окупантів поступово руйнується фронт. Якщо все так піде і надалі – у них буде масштабна поразка на правому березі Херсонщини.