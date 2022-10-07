Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что оккупанты убегают из Снигиревки, потому что в городе они обречены.
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На Юге освободили более 500 квадратных километров
Гуменюк отметила, что ситуация на Юге достаточно напряженная и меняется динамично, поскольку есть продвижение. ВСУ продолжают боевую работу, продолжают закреплять свои позиции на освобожденных территориях, а это более 500 квадратных километров Херсонской области, более 29 населенных пунктов.
Мы не все их называем, потому что еще раз подчеркиваю необходимость в соблюдении режима информационной тишины и прислушивание к тем сообщениям, которые предоставляем мы, как официальный источник. Ситуация развивается так, что мы продвигаемся по правому берегу Днепра. На левом же враг находится плотно и имеет возможность атаковать и через реку,
– отметила спикер ОК "Юг".
Она добавила, что ввиду этого не все населенные пункты можно называть, чтобы туда не было прилетов.
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Силы обороны контролируют ситуацию
Представитель ОК "Юг" продолжила, что силы обороны контролируют ситуацию. Мы держим под огневым контролем и логистику врага и его транспортные артерии.
"Поэтому мы можем говорить о том, что наши мощности соразмерны, хотя они пытаются подтягивать резервы",
– подчеркнула Гуменюк.
Ситуация на Юге: последние новости
- Украинские военные продвигаются на Юге. В частности, воины зашли в Михайловку Херсонской области.
- Военное руководство захватнической армии значительно усилило мародерство и ограбление гражданских. Все для того, чтобы захватить как можно больше перед очередным "жестом доброй воли", генералы и офицеры высшего звена организовали работу многих группировок в собственных интересах.
- У оккупантов постепенно разрушается фронт. Если все так пойдет и дальше – у них будет масштабное поражение на правом берегу Херсонской области.