Снегиревка является важным логистическим узлом, с помощью которого ВСУ продолжат свое контрнаступление на Херсон. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
Обратите внимание Удары с нескольких сторон: военный эксперт оценил тактику контрнаступления ВСУ
Эксперт отметил, что у оккупантов мало перспектив, чтобы долго удерживать город под своим контролем.
Я думаю, что Снегиревка обречена. Все потому, что этот городок очень важен с точки зрения логистики,
– объяснил обозреватель.
Когда ВСУ освободят Снегиревку: смотрите видео
По его словам, город находится сразу на нескольких дорогах, на берегу реки и там есть мост.
"Сейчас весь удар идет в этом направлении. Я думаю, что там "проблема" недели, возможно даже быстрее, и Снегиревку освободят", – резюмировал специалист.
Читайте также Понимают, что ВСУ близко: на Юге российские военные генералы монополизировали мародерство
Снегиревка на карте / Скриншот: liveuamap
Вас также может заинтересовать – Свитан спрогнозировал, как оккупанты могут оказаться в новом котле: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед на Херсонском направлении, а у оккупантов постепенно разрушается фронт. Если все так пойдет и дальше – у них будет масштабное поражение на правом берегу Херсонщины.
- Во временно оккупированной Новой Каховке стало меньше оккупантов. По словам депутата Херсонского облсовета, российских военных отправили в Берислав.
- По предварительным данным, офицерский состав российских оккупантов сбежал из Снегиревки. В городе уже готовятся создать военную администрацию.
- В то же время херсонский активист Владимир Молчанов объяснил, что будет означать для Украины освобождение Снигиревки.