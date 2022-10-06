Снігурівка є важливим логістичним вузлом, за допомогою якою ЗСУ продовжать свій контрнаступ на Херсон. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що в окупантів мало перспектив, щоб довго утримувати місто під своїм контролем.

Я думаю, що Снігурівка приречена. Все тому, що це містечко дуже важливе з точки зору логістики,

– пояснив оглядач.

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За його словами, місто знаходиться одразу на декількох дорогах, на березі річки й там є міст.

"Зараз весь удар йде у цьому напрямку. Я думаю, що там "проблема" тижня, можливо навіть швидше, й Снігурівку звільнять", – резюмував фахівець.

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Снігурівка на мапі / Скриншот: liveuamap

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