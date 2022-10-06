Снігурівка є важливим логістичним вузлом, за допомогою якою ЗСУ продовжать свій контрнаступ на Херсон. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Експерт зазначив, що в окупантів мало перспектив, щоб довго утримувати місто під своїм контролем.
Я думаю, що Снігурівка приречена. Все тому, що це містечко дуже важливе з точки зору логістики,
– пояснив оглядач.
Коли ЗСУ звільнять Снігурівку: дивіться відео
За його словами, місто знаходиться одразу на декількох дорогах, на березі річки й там є міст.
"Зараз весь удар йде у цьому напрямку. Я думаю, що там "проблема" тижня, можливо навіть швидше, й Снігурівку звільнять", – резюмував фахівець.
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Снігурівка на мапі / Скриншот: liveuamap
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Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Збройні Сили України просуваються вперед на Херсонському напрямку, а в окупантів поступово руйнується фронт. Якщо все так піде й надалі – у них буде масштабна поразка на правому березі Херсонщини.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці поменшало окупантів. За словами депутата Херсонської облради, російських військових відправили у Берислав.
- За попередніми даними, офіцерський склад російських окупантів втік зі Снігурівки. У місті уже готуються створити військову адміністрацію.
- Водночас херсонський активіст Володимир Молчанов пояснив, що означатиме для України звільнення Снігурівки.