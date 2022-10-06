Каждый день наши военные заходят в новые города и села, а российские оккупанты в панике бегут. О том, какие населенные пункты удалось вернуть под контроль Украины – читайте в материале 24 канала.

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Освобождение Луганщины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что с начала октября ВСУ освободили уже 6 населенных пунктов в области. Среди них есть Грековка и Макеевка. О каких других селах или городах говорится Гайдай не уточнил. Он сказал, что нужно ждать официальную информацию от Генштаба.

Главные бои на Луганщине ведутся в направлении Кременной. Глава ОВА подчеркнул, что сейчас возвращаться домой нельзя, ведь это опасно.

Где находится Грековка / Карта Deep State Map

Деоккупация Донецкой области

В начале октября украинские военные оцепили оккупантов в Лимане. Те пытались пробиться, но были вынуждены бежать с огромными потерями. Освобождение этого населенного пункта – очень важно. Ведь теперь у ВСУ появилась возможность деоккупировать весь Донбасс.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что город был полностью зачищен от российских солдат. 4 октября в Лимане торжественно подняли украинский флаг. Гайдай считает, что освобождение города открывает путь к полномасштабной деоккупации Луганской области.

Заметим, что перед тем, как зайти в Лиман, ВСУ освободили много соседних населенных пунктов. Среди них:

Ямполь,

Новоселовка,

Шандрыголово,

Дробышево,

Ставки.

ВСУ подняли украинский флаг в Ямполе: видео

На Лимане наши воины не остановились. Им удалось продвинуться и прогнать оккупантов из сел Терны и Торское.

Где находится село Терны / Карта Deep State Map

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Вечером 2 октября Зеленский официально заявил, что наши военные освободили Архангельское и Миролюбовку. Расстояние между населенными пунктами составляет 30 км.

Где находится Архангельское / Карта Deep State Map

После этого появилась информация о том, что ВСУ зашли:

в Крещеновку,

Староселье,

Большую Александровку,

Малую Александровку,

Блакитное,

Новодмитровку,

Нововоскресенское,

Новониколаевку,

Новопетровку,

Дудчаны,

Золотую Балку.

В Генштабе пока не подтверждали освобождение населенных пунктов, но отмечали, что ВСУ закрепляются на Юге. То есть зачищают территории от оккуантов.

Любопытно! Военный эксперт Павел Нарожный спрогнозировал, когда украинские военные могут освободить Херсон. По его словам, это произойдет еще до Нового года – в середине или конце ноября.

4 октября Минобороны Украины подтвердило освобождение Давыдова Брода. Это село было основным рубежом обороны русских оккупантов. Теперь ее прорвали.

Где находится Давыдов Брод / Карта Deep State Map

Украинские военные освободили Давыдов Брод: видео

6 октября Зеленский сообщил об освобождении еще нескольких населенных пунктов в Бериславском районе. Речь идет о:

Нововоскресенское,

Новогригоровка,

Петропавловка.

За неделю ВСУ смогли приблизиться к реке Днепр.

Где находится Нововоскресенское / Карта Deep State Map

Кстати, украинские бойцы символически подняли наш флаг над скульптурой "Дары Херсонщины" возле Осокоровки. Теперь над огромным арбузом развевается украинский флаг.



ВСУ подняли флаг Украины над скульптурой "Дары Херсонщины" / Фото Херсонского горсовета

Обратите внимание! В Генштабе сообщили, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. В то же время в ОК "Юг" добавили, что под контроль Украины вернули более 400 квадратных километров области.

Освобождение Харьковской области

Украинские военные продолжают гнать россиян с Харьковщины. 3 октября они освободили из оккупации поселок Боровая, а также значительную часть территориальной общины.

ВСУ освободили поселок Боровая: видео

Военный эксперт Роман Свитан считает, что освобождение Боровой свидетельствует о том, что скоро можно будет говорить о зачистке той территории Харьковщины, которая сейчас находится в оккупации.

Где находится Боровая / Карта Deep State Map

Через 2 дня стало известно, что ВСУ зашли в еще 2 населенных пункта:

Богуславку,

Боровскую Андреевку,

После освобождения жители Богуславки исполнили гимн Украины: видео

6 октября в Генштабе заявили, что ВСУ взяли под контроль уже 2400 километров квадратных Слобожанщины. Всего в Украине деоккупировали 1500 населенных пунктов.

Поэтому с каждым днем все больше украинских территорий возвращаются под контроль правительства, а наша победа приближается.

Смотрите на тему – карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 октября: видео