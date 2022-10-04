Соответствующую информацию сообщила Группа Объединенных сил 4 октября. Следует вспомнить, что еще 2 октября Владимир Зеленский объявил о полной зачистке Лимана от оккупантов.
Читайте также В ВСУ объяснили, открывает ли операция в Лимане путь на Лисичанск и Северодонецк
В Лимане подняли украинский флаг
4 октября 2022 года украинские защитники торжественно подняли государственный флаг в освобожденном от российских оккупантов накануне городе Лиман Донецкой области,
– рассказала Группа Объединенных сил.
На поднятии флага были:
- военные Вооруженных сил, освобождавшие Харьковщину и Донетчину от российских оккупантов;
- представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии, военно-гражданской администрации;
- а также жители города Лиман, пережившие ужасы российской оккупации.
На поднятии флага присутствовал Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он поблагодарил наших военных за освобождение города от оккупации и отдал приказ на торжественное поднятие флага Украины.
Воины Вооруженных сил Украины в очередной раз доказали всему миру, что российская армия в Украине обречена на поражение,
– говорится в сообщении.
Группа Объединенных сил сообщила, что украинский флаг будет развеваться над освобожденными от оккупации Луганском, Донецком, Севастополем и другими временно оккупированными городами и селами Украины.
Кратко об освобождении Лимана
- Украинские военные заявили об освобождении Лимана 2 октября. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что город является путем на украинский Донбасс.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от оккупантов.
- Несмотря на это, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что в Лимане немало мин, поэтому в городе опасно.
Смотрите также – в России истерика из-за сдачи Лимана: видео