Соответствующую информацию сообщила Группа Объединенных сил 4 октября. Следует вспомнить, что еще 2 октября Владимир Зеленский объявил о полной зачистке Лимана от оккупантов.

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В Лимане подняли украинский флаг

4 октября 2022 года украинские защитники торжественно подняли государственный флаг в освобожденном от российских оккупантов накануне городе Лиман Донецкой области,

– рассказала Группа Объединенных сил.

На поднятии флага были:

военные Вооруженных сил, освобождавшие Харьковщину и Донетчину от российских оккупантов;

представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии, военно-гражданской администрации;

а также жители города Лиман, пережившие ужасы российской оккупации.

На поднятии флага присутствовал Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он поблагодарил наших военных за освобождение города от оккупации и отдал приказ на торжественное поднятие флага Украины.

Воины Вооруженных сил Украины в очередной раз доказали всему миру, что российская армия в Украине обречена на поражение,

– говорится в сообщении.

Группа Объединенных сил сообщила, что украинский флаг будет развеваться над освобожденными от оккупации Луганском, Донецком, Севастополем и другими временно оккупированными городами и селами Украины.

Кратко об освобождении Лимана

Украинские военные заявили об освобождении Лимана 2 октября. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что город является путем на украинский Донбасс.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от оккупантов.

Несмотря на это, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что в Лимане немало мин, поэтому в городе опасно.

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