Відповідну інформацію повідомило Угруповання Об'єднаних сил 4 жовтня. Варто пригадати, що ще 2 жовтня Володимир Зеленський оголосив про повну зачистку Лимана від окупантів.

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У Лимані підняли український прапор

4 жовтня 2022 року українські захисники урочисто підняли державний прапор у звільненому від російських окупантів напередодні місті Лиман на Донеччині,

– розповіло Угруповання Об'єднаних сил.

На піднятті прапору були:

військові Збройних сил, які звільняли Харківщину та Донеччину від російських окупантів;

представники Національної поліції України, Національної гвардії, військово-цивільної адміністрації;

а також жителі міста Лиман, які пережили жахи російської окупації.

На піднятті прапора був Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він подякував нашим військовим за звільнення міста від окупації та віддав наказ на урочисте підняття прапору України.

Воїни Збройних сил України вкотре довели усьому світу, що російська армія в Україні приречена на поразку,

– мовиться в повідомленні.

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що український прапор буде майоріти над звільненими від окупації Луганськом, Донецьком, Севастополем та іншими тимчасово окупованими містами та селами України.

Коротко про звільнення Лиману

Українські військові заявили про звільнення Лиману 2 жовтня. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що місто є шляхом на український Донбас.

У цей же день президент України Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лиману від окупантів.

Попри це, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що в Лимані чимало мін, тому в місті небезпечно.

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