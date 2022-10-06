Щодня наші військові заходять у нові міста й села, а російські окупанти у паніці втікають. Про те, які населені пункти вдалося повернути під контроль України, – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Звільнення Луганщини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з початку жовтня ЗСУ звільнили вже 6 населених пунктів в області. Серед них є Греківка та Макіївка. Про які інші села чи міста мовиться Гайдай не уточнив. Він сказав, що потрібно чекати на офіційну інформацію від Генштабу.

Головні бої на Луганщині точаться у напрямку Кремінної. Голова ОВА наголосив, що наразі повертатися додому не можна, адже це небезпечно.

Де розташована Греківка / Карта Deep State Map

Деокупація Донецької області

На початку жовтня українські військові оточили окупантів у Лимані. Ті намагалися пробитися, але були змушені втікати з величезними втратами. Звільнення цього населеного пункту – дуже важливе. Адже тепер у ЗСУ з'явилася можливість деокупувати весь Донбас.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що місто повністю зачистили від російських солдатів. 4 жовтня у Лимані урочисто підняли український прапор. Гайдай вважає, що звільнення міста відкриває шлях до повномасштабної деокупації Луганської області.

Зауважимо, що перед тим, як зайти у Лиман, ЗСУ звільнили багато сусідніх населених пунктів. Серед них:

Ямпіль,

Новоселівка,

Шандриголове,

Дробишиве,

Ставки.

ЗСУ підняли український прапор у Ямполі: відео

На Лимані наші воїни не зупинилися. Їм вдалося просунутися й прогнати окупантів з сіл Терни й Торське.

Де розташоване село Терни / Карта Deep State Map

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Ввечері 2 жовтня Зеленський офіційно заявив, що наші військові звільнили Архангельське та Миролюбівку. Відстань між населеними пунктами становить 30 кілометрів.

Де розташоване Архангельське / Карта Deep State Map

Після того з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли:

у Хрещенівку

Старосілля,

Велику Олександрівку,

Малу Олександрівку,

Блакитне,

Новодмитрівку,

Нововоскресенське,

Новомиколаївку,

Новопетрівку,

Дудчани,

Золоту Балку.

У Генштабі наразі не підтверджували звільнення населених пунктів, але зазначали, що ЗСУ закріплюються на Півдні. Тобто зачищають території від окупантів.

Цікаво! Військовий експерт Павло Нарожний спрогнозував, коли українські військові можуть звільнити Херсон. За його словами, це відбудеться ще до Нового року – у середині або наприкінці листопада.

4 жовтня Міноборони України підтвердило звільнення Давидового Броду. Це село було основним рубежем оборони російських окупантів. Тепер її прорвали.

Де розташований Давидів Брід / Карта Deep State Map

Українські військові звільнили Давидів Брід: відео

6 жовтня Зеленський повідомив про звільнення ще кількох населених пунктів у Бериславському районі. Мовиться про:

Нововоскресенське,

Новогригорівку,

Петропавлівку.

Отож за тиждень ЗСУ змогли наблизитися до річки Дніпро.

Де розташоване Нововоскресенське / Карта Deep State Map

До речі, українські бійці символічно підняли наш прапор над скульптурою "Дари Херсонщини", що біля Осокорівки. То ж тепер над величезним кавуном майорить український стяг.



ЗСУ підняли прапор України над скульптурою "Дари Херсонщини" / Фото Херсонської міськради

Зверніть увагу! У Генштабі повідомили, що з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. Водночас в ОК "Південь" додали, що під контроль України повернули понад 400 квадратних кілометрів області.

Звільнення Харківської області

Українські військові продовжують гнати росіян геть з Харківщини. 3 жовтня вони звільнили з окупації селище Борова, а також значну частину територіальної громади.

ЗСУ звільнили селище Борова: відео

Військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Борової свідчить про те, що скоро можна буде говорити про зачищення тієї території Харківщини, яка зараз перебуває в окупації.

Де розташована Борова / Карта Deep State Map

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Через 2 дні стало відомо, що ЗСУ зайшли у ще 2 населені пункти:

Богуславку,

Борівську Андріївку,

Після звільнення мешканці Богуславки виконали гімн України: відео

6 жовтня у Генштабі заявили, що ЗСУ взяли під контроль вже 2 400 кілометрів квадратних Слобожанщини. Загалом в Україні деокупували 1 500 населених пунктів.

Тому з кожним днем все більше українських територій повертаються під контроль уряду, а наша перемога – наближається.

Дивіться до теми – карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня: відео