Щодня наші військові заходять у нові міста й села, а російські окупанти у паніці втікають. Про те, які населені пункти вдалося повернути під контроль України, – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Звільнення Луганщини
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з початку жовтня ЗСУ звільнили вже 6 населених пунктів в області. Серед них є Греківка та Макіївка. Про які інші села чи міста мовиться Гайдай не уточнив. Він сказав, що потрібно чекати на офіційну інформацію від Генштабу.
Головні бої на Луганщині точаться у напрямку Кремінної. Голова ОВА наголосив, що наразі повертатися додому не можна, адже це небезпечно.
Де розташована Греківка / Карта Deep State Map
Деокупація Донецької області
На початку жовтня українські військові оточили окупантів у Лимані. Ті намагалися пробитися, але були змушені втікати з величезними втратами. Звільнення цього населеного пункту – дуже важливе. Адже тепер у ЗСУ з'явилася можливість деокупувати весь Донбас.
2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що місто повністю зачистили від російських солдатів. 4 жовтня у Лимані урочисто підняли український прапор. Гайдай вважає, що звільнення міста відкриває шлях до повномасштабної деокупації Луганської області.
Зауважимо, що перед тим, як зайти у Лиман, ЗСУ звільнили багато сусідніх населених пунктів. Серед них:
- Ямпіль,
- Новоселівка,
- Шандриголове,
- Дробишиве,
- Ставки.
ЗСУ підняли український прапор у Ямполі: відео
На Лимані наші воїни не зупинилися. Їм вдалося просунутися й прогнати окупантів з сіл Терни й Торське.
Де розташоване село Терни / Карта Deep State Map
ЗСУ просуваються на Херсонщині
Ввечері 2 жовтня Зеленський офіційно заявив, що наші військові звільнили Архангельське та Миролюбівку. Відстань між населеними пунктами становить 30 кілометрів.
Де розташоване Архангельське / Карта Deep State Map
Після того з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли:
- у Хрещенівку
- Старосілля,
- Велику Олександрівку,
- Малу Олександрівку,
- Блакитне,
- Новодмитрівку,
- Нововоскресенське,
- Новомиколаївку,
- Новопетрівку,
- Дудчани,
- Золоту Балку.
У Генштабі наразі не підтверджували звільнення населених пунктів, але зазначали, що ЗСУ закріплюються на Півдні. Тобто зачищають території від окупантів.
4 жовтня Міноборони України підтвердило звільнення Давидового Броду. Це село було основним рубежем оборони російських окупантів. Тепер її прорвали.
Де розташований Давидів Брід / Карта Deep State Map
Українські військові звільнили Давидів Брід: відео
6 жовтня Зеленський повідомив про звільнення ще кількох населених пунктів у Бериславському районі. Мовиться про:
- Нововоскресенське,
- Новогригорівку,
- Петропавлівку.
Отож за тиждень ЗСУ змогли наблизитися до річки Дніпро.
Де розташоване Нововоскресенське / Карта Deep State Map
До речі, українські бійці символічно підняли наш прапор над скульптурою "Дари Херсонщини", що біля Осокорівки. То ж тепер над величезним кавуном майорить український стяг.
ЗСУ підняли прапор України над скульптурою "Дари Херсонщини" / Фото Херсонської міськради
Звільнення Харківської області
Українські військові продовжують гнати росіян геть з Харківщини. 3 жовтня вони звільнили з окупації селище Борова, а також значну частину територіальної громади.
ЗСУ звільнили селище Борова: відео
Військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Борової свідчить про те, що скоро можна буде говорити про зачищення тієї території Харківщини, яка зараз перебуває в окупації.
Де розташована Борова / Карта Deep State Map
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Через 2 дні стало відомо, що ЗСУ зайшли у ще 2 населені пункти:
- Богуславку,
- Борівську Андріївку,
Після звільнення мешканці Богуславки виконали гімн України: відео
6 жовтня у Генштабі заявили, що ЗСУ взяли під контроль вже 2 400 кілометрів квадратних Слобожанщини. Загалом в Україні деокупували 1 500 населених пунктів.
Тому з кожним днем все більше українських територій повертаються під контроль уряду, а наша перемога – наближається.
Дивіться до теми – карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня: відео