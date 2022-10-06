Щодня наші військові заходять у нові міста й села, а російські окупанти у паніці втікають. Про те, які населені пункти вдалося повернути під контроль України, – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Звільнення Луганщини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з початку жовтня ЗСУ звільнили вже 6 населених пунктів в області. Серед них є Греківка та Макіївка. Про які інші села чи міста мовиться Гайдай не уточнив. Він сказав, що потрібно чекати на офіційну інформацію від Генштабу.

Головні бої на Луганщині точаться у напрямку Кремінної. Голова ОВА наголосив, що наразі повертатися додому не можна, адже це небезпечно.

Де розташована Греківка / Карта Deep State Map

Деокупація Донецької області

На початку жовтня українські військові оточили окупантів у Лимані. Ті намагалися пробитися, але були змушені втікати з величезними втратами. Звільнення цього населеного пункту – дуже важливе. Адже тепер у ЗСУ з'явилася можливість деокупувати весь Донбас.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що місто повністю зачистили від російських солдатів. 4 жовтня у Лимані урочисто підняли український прапор. Гайдай вважає, що звільнення міста відкриває шлях до повномасштабної деокупації Луганської області.

Зауважимо, що перед тим, як зайти у Лиман, ЗСУ звільнили багато сусідніх населених пунктів. Серед них:

  • Ямпіль,
  • Новоселівка,
  • Шандриголове,
  • Дробишиве,
  • Ставки.

ЗСУ підняли український прапор у Ямполі: відео

На Лимані наші воїни не зупинилися. Їм вдалося просунутися й прогнати окупантів з сіл Терни й Торське.

Де розташоване село Терни / Карта Deep State Map

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Ввечері 2 жовтня Зеленський офіційно заявив, що наші військові звільнили Архангельське та Миролюбівку. Відстань між населеними пунктами становить 30 кілометрів.

Де розташоване Архангельське / Карта Deep State Map

Після того з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли:

  • у Хрещенівку
  • Старосілля,
  • Велику Олександрівку,
  • Малу Олександрівку,
  • Блакитне,
  • Новодмитрівку,
  • Нововоскресенське,
  • Новомиколаївку,
  • Новопетрівку,
  • Дудчани,
  • Золоту Балку.

У Генштабі наразі не підтверджували звільнення населених пунктів, але зазначали, що ЗСУ закріплюються на Півдні. Тобто зачищають території від окупантів.

4 жовтня Міноборони України підтвердило звільнення Давидового Броду. Це село було основним рубежем оборони російських окупантів. Тепер її прорвали.

Де розташований Давидів Брід / Карта Deep State Map

Українські військові звільнили Давидів Брід: відео

6 жовтня Зеленський повідомив про звільнення ще кількох населених пунктів у Бериславському районі. Мовиться про:

  • Нововоскресенське,
  • Новогригорівку,
  • Петропавлівку.

Отож за тиждень ЗСУ змогли наблизитися до річки Дніпро.

Де розташоване Нововоскресенське / Карта Deep State Map

До речі, українські бійці символічно підняли наш прапор над скульптурою "Дари Херсонщини", що біля Осокорівки. То ж тепер над величезним кавуном майорить український стяг.


ЗСУ підняли прапор України над скульптурою "Дари Херсонщини" / Фото Херсонської міськради

Звільнення Харківської області

Українські військові продовжують гнати росіян геть з Харківщини. 3 жовтня вони звільнили з окупації селище Борова, а також значну частину територіальної громади.

ЗСУ звільнили селище Борова: відео

Військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Борової свідчить про те, що скоро можна буде говорити про зачищення тієї території Харківщини, яка зараз перебуває в окупації.

Де розташована Борова / Карта Deep State Map

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Через 2 дні стало відомо, що ЗСУ зайшли у ще 2 населені пункти:

  • Богуславку,
  • Борівську Андріївку,

Після звільнення мешканці Богуславки виконали гімн України: відео

6 жовтня у Генштабі заявили, що ЗСУ взяли під контроль вже 2 400 кілометрів квадратних Слобожанщини. Загалом в Україні деокупували 1 500 населених пунктів.

Тому з кожним днем все більше українських територій повертаються під контроль уряду, а наша перемога – наближається.

Дивіться до теми – карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня: відео