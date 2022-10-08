Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що зі Сватового навіть починають евакуйовуватися родини колаборантів й деякі персони зі складу російських окупаційних військ чи силових структур.

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"У нас є шанс найближчим часом звільнити ці два міста. Проте ми наступаємо не просто у напрямку Кремінна та Сватове. Ми наступаємо широким фронтом від напрямку на Сватове до напрямку на Кремінну. Саме тому просування може бути більш повільним, ніж ми сьогодні очікуємо", – зазначив Олег Жданов.

За словами експерта, треба не забувати, що на рубежі Сватове – Кремінна російське командування намагається створити рубіж оборони, аби зупинити наступ ЗСУ.

Дивіться відео: Олег Жданов про наступ ЗСУ

Які шляхи може відкрити ЗСУ

"Якщо ми беремо Сватове і Кремінну, то південніше Кремінної у нас є можливість оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Через Кремінну вони позбавляються шляхів постачання озброєння особового складу. А від Сватового ми можемо розвивати далі наступ на Старобільськ, а там уже й Луганськ", – пояснив Жданов.

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