Про це повідомили у 198 батальйоні територіальної оборони. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.

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ЗСУ увійшли до Макіївки на Луганщині

На опублікованих кадрах можна побачити, як наші захисники зняли у селі російські ганчірки та потопталися ногами по них.

Село Макіївка – це Україна,
– наголосили бійці.

Українські захисники звільнили Макіївку: дивіться відео

Де розташована Макіївка на карті

Село Макіївка розташоване у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Населення становить 819 осіб.

Під час російського вторгнення в Україну село перебувало під тимчасовою окупацією загарбників. Втім, 5 жовтня ЗСУ звільнили Макіївку від росіян.

Українські військові звільняють Луганщину

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