Про це повідомили у 198 батальйоні територіальної оборони. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.
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ЗСУ увійшли до Макіївки на Луганщині
На опублікованих кадрах можна побачити, як наші захисники зняли у селі російські ганчірки та потопталися ногами по них.
Село Макіївка – це Україна,
– наголосили бійці.
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Де розташована Макіївка на карті
Село Макіївка розташоване у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Населення становить 819 осіб.
Під час російського вторгнення в Україну село перебувало під тимчасовою окупацією загарбників. Втім, 5 жовтня ЗСУ звільнили Макіївку від росіян.
Українські військові звільняють Луганщину
- ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині. Людей закликали поїхати подалі від фронту або перебувати близько до укриття.
- Очільник регіону Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ вдалося звільнити Греківку.
- Наразі головні бої відбуваються у напрямку Кремінної. Також ЗСУ мають успіхи на Сватівському напрямку.
- Військовий експерт Роман Світан заявив, що невдовзі ЗСУ можуть вийти на Луганськ. За його словами, це залежатиме від сили засобів.
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