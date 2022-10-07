Про це повідомили у 198 батальйоні територіальної оборони. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.

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ЗСУ увійшли до Макіївки на Луганщині

На опублікованих кадрах можна побачити, як наші захисники зняли у селі російські ганчірки та потопталися ногами по них.

Село Макіївка – це Україна,

– наголосили бійці.

Українські захисники звільнили Макіївку: дивіться відео

Де розташована Макіївка на карті

Село Макіївка розташоване у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Населення становить 819 осіб.

Під час російського вторгнення в Україну село перебувало під тимчасовою окупацією загарбників. Втім, 5 жовтня ЗСУ звільнили Макіївку від росіян.

Українські військові звільняють Луганщину

ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині. Людей закликали поїхати подалі від фронту або перебувати близько до укриття.

Очільник регіону Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ вдалося звільнити Греківку.

Наразі головні бої відбуваються у напрямку Кремінної. Також ЗСУ мають успіхи на Сватівському напрямку.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що невдовзі ЗСУ можуть вийти на Луганськ. За його словами, це залежатиме від сили засобів.

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