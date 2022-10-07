Об этом сообщили в 198-м батальоне территориальной обороны. Таким образом, украинские военные активно освобождают Сватово.

Обратите внимание Точка перед началом полномасштабной деоккупации Луганщины, – Гайдай об освобождении Лимана

ВСУ вошли в Макеевку в Луганской области

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники сняли в селе российские тряпки и потоптались по ним ногами.

Село Макеевка – это Украина,

– подчеркнули бойцы.

Украинские защитники освободили Макеевку: смотрите видео

Где находится Макеевка на карте

Село Макеевка расположено в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области. Население по переписи 2001 года составляло 819 человек.

Во время российского вторжения в Украину село находилось во временной оккупации захватчиков. Впрочем, 5 октября ВСУ освободили Макеевку от россиян.

Украинские военные освобождают Луганскую область

ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Людей призывали уехать подальше от фронта или находиться близко к укрытию.

Глава региона Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ удалось освободить Грековку.

Сейчас главные бои проходят в направлении Кременной. Также ВСУ имеют успехи на Сватовском направлении.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что вскоре ВСУ могут выйти на Луганск. По его словам, это будет зависеть от силы средств.

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