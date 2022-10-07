Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверяет, что это может произойти уже в ближайшие недели. Об этом он сказал во время эксклюзивного стрима, который транслировал ютуб 24 канала.

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Какие перспективы выхода на Луганск

Если будет достаточно резервов, и после каскадного обвала фронта в районе между Сватово и Рубежным наши выйдут на оперативное пространство, в принципе они могут за неделю дойти до Луганска с левой стороны Северского Донца. А дальше атаковать Луганск на месте. Это могут быть недели до выхода на Луганск,

– заметил Свитан.

Однако, добавляет он, может быть принято решение освобождать сначала правую сторону Северского Донца. "Там достаточно мощная линия укрепления, и нужно 1 – 1,5 месяца работать, чтобы добраться до Луганска", – отметил военный эксперт.

Другой сценарий – зайти в Донецк и освобождать Луганск с обеих сторон. Если будет принято решение захода в сам Донецк, решать вопрос можно будет с двух сторон – Луганск можно брать "в клещи" уже оттуда", – сказал летчик-инструктор.

Полковник запаса ВСУ отмечает: ключевым фактором является сила средств. "Чтобы выполнить такую задачу, нужен не один десяток украинцев", – подытожил он.

Ситуация на Востоке: коротко

Накануне Лиман Донецкой области, являющийся очень важным плацдармом как для ВСУ, так и для российских оккупантов, вернулся под контроль Украины. Это открывает украинским военным путь к началу полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.

Несмотря на все попытки российских оккупантов удержаться на украинской земле, наши воины успешно гонят их прочь. По состоянию на 6 октября ВСУ освободили еще 6 населенных пунктов в Луганской области.

В Институте изучения войны считают, что Луганщина мало интересует Путина. В то же время диктатор сосредоточился на Юге Украины.

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