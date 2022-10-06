Такое мнение 24 канала озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что на Юге российские военные генералы монополизировали мародерство .

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И в Сватово, и в Кременной – российские гарнизоны.

Свитан рассказал, что и в Сватово, и в Кременной россияне оставили свои гарнизоны. Они собираются построить оборону вдоль реки Красная. Трасса, которая идет из Сватового в Кременную параллельно реке находится западнее. На нее уже выходят украинские войска.

Можно было предусмотреть выход украинских войск из-под Боровой, Купянска и Лимана. Этот выход должен окружить Сватово и попытаться зайти в тыл гарнизона в Кременной, Северодонецке и Рубежном. Скорее всего, удар будет нанесен с Макеевки на восток, между Сватовым и Кременной. Будет обвал фронта, как в Балаклее, каскадный прорыв фронта, и дальше ВСУ пойдут и на север, и на юг,

– отметил военный эксперт.

Россияне вывозят свои администрации

Летчик-инструктор продолжил, что россияне прекрасно это понимают, поэтому начинают эвакуировать свои администрации. Движение ВСУ после прорыва будет в сторону Рубежного и Северодонецка. Кременная также окажется в окружении. Это то, что напрашивается, учитывая карту боевых действий. Сватово будет отрезано от российской границы нашим движением со стороны Купянска.

"Там также хороший плацдарм намечается, и юго-восточный прорыв в сторону Старобельска. Далее в зависимости от задач и наличия сил и средств, украинские войска будут освобождать агломерацию Кременная - Рубежное - Северодонецк. Это с левой стороны Северского Донца", - отметил полковник запаса .

Из Северска наша группировка двигается в сторону Лисичанска

Он добавил, что есть еще одна локация. Из Северска наша группировка движется в сторону Лисичанска. Так что с обеих сторон Северского Донца будет идти параллельное наступление. Российские подразделения, которые есть здесь, можно будет взять в окружение или поэтапно их выжимать.

После взятия Лисичанска наши войска развернутся на юг и зайдут в тыл врагу в Попасной, откуда давят на Бахмут,

– подчеркнул Свитан.

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В Рубежном можно ожидать "котел"

По словам военного эксперта, в Рубежном можно ожидать котел. Кременная практически пополам разделена рекой Красная. К правому берегу этой реки сейчас и подходят украинские войска. Этот берег будут брать сразу.

"Россияне с военной точки зрения должны выйти из Кременной в Рубежное, поскольку удерживать рубежи в нижнем течении реки Красна очень невыгодно", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Сватово трудно содержать

Полковник запаса ВСУ также рассказал, что Сватово очень тяжело удерживать в той ситуации, в которой оказались россияне. Они не начали там бетонироваться, так что содержать его они могут только, как удерживали Лиман, прячась за городскими строениями. После того, как Сватово будет взято в полуокружение, оперативное окружение и огневой "котел", отойти россияне смогут только в Старобельске.

Если они останутся в Сватово, они попадут в котел, который будет еще хуже, чем котел в Лимане. Поэтому я думаю, что и отсюда, и из Кременной гарнизоны пойдут в Старобельск, Рубежное, Северодонецк,

– сказал он.

Численность русских войск

Свитан отметил, что в Кременной немного российских войск, всего несколько БТГ, готовых отойти в сторону Рубежного. В Сватово же – до 5 тысяч человек, почти 2 бригады. Туда шли войска из Лимана, с левого берега Каховского водохранилища, а также туда русские направили усиление. Этого недостаточно, чтобы выдержать окружение.

"Тем более никаких инженерных сооружений они не построили, бетона нет. Там вода, река, содержать которые сложно. Им действительно могут поставить задачу держаться до конца, но после оперативного окружения как минимум командиры бригад решат выходить в сторону Старобельска", - подытожил военный эксперт. .

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