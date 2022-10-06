Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що на Півдні російські військові генерали монополізували мародерство.

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І у Сватовому, і у Кремінній – російські гарнізони

Світан розповів, що і у Сватовому, і у Кремінній росіяни залишили свої гарнізони. Вони збираються вибудувати оборону вздовж річки Красна. Траса, яка йде зі Сватового в Кремінну паралельно річці перебуває західніше. На неї уже виходять українські війська.

Можна було передбачити вихід українських військ з-під Борової, з Куп'янська і з Лиману. Цей вихід має оточити Сватове і спробувати зайти в тил гарнізону в Кремінній, Сєвєродонецька й Рубіжного. Швидше за все, удар буде завданий з Макіївки на схід, між Сватовим і Кремінною. Буде обвал фронту, як-от у Балаклії, каскадний прорив фронту, і далі ЗСУ підуть і на північ, і на південь,

– зазначив військовий експерт.

Росіяни вивозять свої адміністрації

Льотчик-інструктор продовжив, що росіяни це прекрасно розуміють, тому починають евакуювати свої адміністрації. Рух ЗСУ після прориву буде в бік Рубіжного й Сєвєродонецька. Кремінна також опиниться в оточенні. Це те, що напрошується, з огляду на мапу бойових дій. Сватове буде відрізане від російського кордону нашим рухом з боку Куп'янська.

"Там також хороший плацдарм намічається, і південно-східний прорив у бік Старобільська. Далі залежно від завдань і наявності сил і засобів, українські війська будуть звільняти агломерацію Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це з лівого боку Сіверського Донця", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

З Сіверська наше угруповання рухається в бік Лисичанська

Він додав, що є ще одна локація. З Сіверська наше угруповання рухається в бік Лисичанська. Тож, з обох боків Сіверського Донця йтиме паралельний наступ. Російські підрозділи, які є тут можна буде взяти в оточення або поетапно їх вичавлювати.

Після взяття Лисичанська наші війська розвернуться на південь і зайдуть у тил ворогу в Попасній, звідки тиснуть на Бахмут,

– наголосив Світан.

Світан про те, яка ситуація у районі Сватове – Кремінна: дивіться відео

У Рубіжному можна очікувати "котел"

За словами військового експерта, в Рубіжному можна очікувати "котел". Кремінна практично навпіл розділена річкою Красна. До правого берега цієї річки нині й підходять українські війська. Цей берег будуть брати одразу.

"Росіяни з воєнної точки зору повинні вийти з Кремінної в Рубіжне, оскільки утримувати рубежі в нижній течії річки Красна дуже невигідно", – підкреслив льотчик-інструктор.

Сватове важко утримувати

Полковник запасу ЗСУ також розказав, що Сватове дуже важко утримувати в тій ситуації, у якій опинилися росіяни. Вони не почали там бетонуватись, тож утримувати його вони можуть лише, як утримували Лиман, ховаючись за міськими будовами. Після того, як Сватове буде взяте в напівоточення, оперативне оточення і вогневий "котел", відійти росіяни зможуть лише в Старобільськ.

Якщо вони залишаться у Сватовому, вони потраплять у "котел", який буде ще гірше, ніж "котел" у Лимані. Тож я думаю, що і звідси, і з Кремінної гарнізони підуть у Старобільськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк,

– сказав він.

Чисельність російських військ

Світан зазначив, що в Кремінній небагато російських військ, усього декілька БТГ, які готові відійти у бік Рубіжного. У Сватовому ж – до 5 тисяч осіб, майже 2 бригади. Туди йшли війська з Лиману, з лівого берега Каховського водосховища, а також туди росіяни надіслали підсилення. Цього не достатньо, щоб витримати оточення.

"Тим паче ніяких інженерних споруд вони не побудували, бетону немає. Там вода, ріка, утримувати які складно. Їм дійсно можуть поставити завдання триматись до кінця, але після оперативного оточення як мінімум командири бригад вирішать виходити у бік Старобільська", – підсумував військовий експерт.

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