Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан запевняє, що це може статися вже найближчими тижнями. Про це він сказав під час ексклюзивного стріму, який транслював ютуб 24 каналу.

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Які перспективи виходу на Луганськ

Якщо буде достатньо резервів, і після каскадного обвалу фронту в районі між Сватово та Рубіжним наші вийдуть на оперативний простір, в принципі, вони можуть за тиждень дійти до Луганська з лівого боку Сіверського Донця. А далі атакувати Луганськ на місці. Це можуть бути тижні до виходу на Луганськ,

– зауважив Світан.

Однак, додає він, може бути прийняте рішення звільняти спершу правий бік Сіверського Донця. "Там доволі потужна лінія укріплення, і треба 1 – 1,5 місяця працювати, аби дістатися Луганська", – відзначив військовий експерт.

Інший сценарій – зайти у Донецьк та звільняти Луганськ з обох боків. "Якщо буде прийняте рішення заходу в сам Донецьк, вирішувати питання можна буде з двох боків – Луганськ можна брати "в кліщі" вже звідти", – сказав льотчик-інструктор.

Полковник запасу ЗСУ наголошує: ключовим фактором є сила засобів. "Аби виконати таке завдання, потрібен не один десяток українців", – підсумував він.

Ситуація на Луганщині: коротко

Напередодні Лиман Донецької області, який є дуже важливим плацдармом як для ЗСУ, так і для російських окупантів, повернувся під контроль України. Це відкриває українським військовим шлях до початку до повномасштабної операції з деокупації Луганської області.

Попри усі спроби російських окупантів втриматися на українській землі, наші воїни успішно женуть їх геть. Станом на 6 жовтня ЗСУ звільнили ще 6 населених пунктів на Луганщині.

В Інституті вивчення війни вважають, що Луганщина мало цікавить Путіна. Натомість диктатор зосередився на Півдні України.

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