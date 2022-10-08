Про це 24 каналу розказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що як результат росіяни не зможуть використовувати Кримський міст для перекидання сил та засобів з Росії у південні регіони України.

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Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію для підтягування резервів, а зокрема і залізничний маршрут, який дозволяє дуже потужно одноразово дотягнути техніку, боєприпаси, нас в принципі цілком влаштовує,

– наголосила вона.

За словами Гуменюк, українські захисники мають достатньо сил та потужностей, зокрема у зоні відповідальності ОК "Південь", тож їм ще є з чим працювати. Саме цим і займуться наші військові, поки росіяни шукатимуть можливості, щоб відновити пошкоджений проліт Кримського мосту.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Першими про нього повідомили місцеві мешканці Криму – вони припускали, що на міст стався приліт. Спалахнула пожежа – горіли цистерни з паливом у вантажному потязі.

Через пошкодження автомобільної та залізничної частин мосту окупанти повністю зупинили рух через нього. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку. Росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Мережа зарясніла фото та відео пожежі. Воно й не дивно, адже дивитися на це можна вічно.

Наслідки вибуху вже показали й у російських медіа. Масштаби пошкодження справді вражають – частина дорожнього полотна просто занурилася у воду.

Українці, вже традиційно для себе, відреагували на чудові новини не лише привітаннями та подяками українським силам, а й шаленою кількістю мемів.

Тим часом росіяни, також традиційно для себе, буквально б'ються в істериці, критикують своє керівництво та, звісно, розкидаються погрозами Україні.

На вибух на Кримському мосту вже відреагували в українському Міноборони. Там зауважили, що Кримський міст, як і потоплений раніше російський крейсер "Москва" – це символи російської "влади" в українському Криму, і вони зникли.

Стало відомо, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ. Тож цього разу росіяни не помилилися, шукаючи "український слід" у своїх черговий проблемах.

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