Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что из Сватового даже начинают эвакуироваться семьи коллаборантов и некоторые персоны из состава российских оккупационных войск или силовых структур.
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"У нас есть шанс в ближайшее время освободить эти два города. Однако мы наступаем не просто в направлении Кременная и Сватовое. Мы наступаем широким фронтом от направления на Сватово до направления на Кременную. Именно поэтому продвижение может быть более медленным, чем мы сегодня ожидаем", – отметил Олег Жданов.
По словам эксперта, нужно не забывать, что на рубеже Сватово – Кременная российское командование пытается создать рубеж обороны, чтобы остановить наступление ВСУ.
Смотрите видео: Олег Жданов о наступлении ВСУ
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"Если мы берем Сватово и Кременную, то к югу от Кременной у нас есть возможность окружить Северодонецк и Лисичанск. Через Кременную они лишаются путей поставки вооружения личного состава. А от Сватового мы можем развивать дальше наступление на Старобельск, а там уже и Луганск", – пояснил Жданов.
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