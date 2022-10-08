Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, что взрывы в Керчи сегодня – дело рук самих россиян, а на то, что это была спланированная спецоперация, указывает ряд причин.

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Все, что сегодня происходило на мосту, – это конкретная спецоперация. Смотрите: первое – с российской стороны входит фура, оборудованная взрывчатым материалом; второе – синхронизация с эшелоном с топливом,

– замечает советник.

Относительно подрыва Михаил Подоляк отмечает, что железнодорожное полотно частично упало в результате взрыва, а это значит, что был заложен подрывной материал и в опоры моста.

В России началась новая эра

По словам Подоляка, сегодняшняя спецоперация, вероятно, российских силовиков может указывать на начало их противостояния.

Мы видим конкретную спецоперацию. Проявление конкретного конфликта между силовиками, который говорит об очень важной вещи – сегодня в России началась новая эра, эра противостояния российских силовиков,

– считает советник

Но добавляет, что на это указывают две вещи: они ищут виновных в провалах специальной военной операции, во вторых – хотят арестовать своих оппонентов.

"Для того чтобы завтра, после того, как начнется эра новой элиты, занять определенные места".

Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста возник мощный пожар. В России заявили, что взорвался грузовик со взрывчаткой.

Однако как она туда попала остается неизвестной, ведь в Кремле не раз заявляли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что взрыв дело СБУ, хотя в спецслужбе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Знаковое событие привело к бурной реакции в сети, так в украинском сегменте появилось множество мем по этому поводу, а в российском наоборот – началась истерика.

Тем временем в России сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

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