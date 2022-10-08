Данные жертв устанавливают

Российские СМИ со ссылкой на предварительные данные Следственного комитета России сообщают, что среди жертв пассажиры легковушки, которая ехала рядом с взорвавшимся грузовиком.

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Из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливают. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была взорвана на мосту,

– говорится в сообщении.

Также установлены данные фуры и ее владельца. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

В России говорят, что изучают маршрут передвижения автомобиля и документацию.

Тем временем кремлевские власти аннексированного Крыма пытаются наладить паромное сообщение после взрыва на Крымском мосту. Сначала заявили, что паромную переправу уже запустили, но позже – что не запустили из-за погодных условий.

Как Россия объяснила взрывы на Керченском мосту

В России сообщили, что утром в субботу на автомобильной части Керченского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

Как следствие также произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка – из Керчи на Тамань, предварительно, целая.

О состоянии железнодорожных путей официально не сообщалось. Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено.

Обратите внимание! По информации РосСМИ, повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна на Керченском мосту.

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