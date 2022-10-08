Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, это проверенная информация.

Интересно "Шедевр тайной диверсии": как мир реагирует на подрыв Крымского моста и контрнаступление ВСУ

Цымбалюк рассказал, что утром на Крымском мосту взорвался автомобиль, перевозивший иранские ударные дроны Shahed.

Вот такой получился иранский привет. Мост – поражен,

– подытожил журналист.

Что известно об иранских дронах

БпЛА Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии, по разным данным от 200 до 900 километров. Такие дроны большей частью запускают парами по установке, замаскированной под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель беспилотника издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила.