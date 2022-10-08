Политики, которые сомневались в успешности украинского наступления начали активно увеличивать объемы военной поддержки Украины и выступают за ужесточение санкций против Москвы.

Важно Исторический момент: все что известно о "хлопке" на Крымском мосту

В России же начинается настоящая смута. Кремль борется с внутренними противоречиями и изо всех сил пытается помешать западной поддержке Украины. Россия наращивает атаки на единственном доступном ей направлении – ядерном шантаже.

Подарок Путину – реакция мира на подрыв Крымского моста

Чуть ли не первым из международных политиков на "крымский" хлопок отреагировал глава МИД Эстонии, поздравивший "украинские спецслужбы" со взрывом на Керченском мосту. Об этом Урмас Рейнсалу рассказал в комментарии Delfi.

Дипломат подчеркнул, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет ее с оккупированным Крымом и является важным логистическим звеном. Для лично Владимира Путина мост был важен еще как символ того, что Крым якобы "навсегда останется частью России".

Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина.

Глава МИД Латвии – Эдгарс Ринкевичс приятно потроллил Россию и лично Путина.

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Иностранные СМИ потрясены подрывом Керченского моста. В частности, материал на BBC вышел с названием "Крымский мост: волнение и страх после взрыва моста".

После нескольких недель преимущественно хороших новостей с фронта, где украинские войска продолжают отвоевывать территорию, захваченную Россией в феврале и марте, вид поврежденного горящего моста значительно повышает моральный дух украинцев, пишет британское издание.

Это шедевр тайной диверсии. Причиной могла быть хорошо спланированная атака снизу,

– сказал изданию бывший эксперт по взрывчатке британской армии.

"При сносе конструкции вы всегда планируете "механизм сворачивания", позволяющий весу конструкции выполнять большую часть работы", – заметил военный.

По мнению обозревателя BBC Пола Адамса, атаки на базу в Саках и на Керченский мост являются частью более широких усилий: подорвать способность России использовать Крым, как стартовую площадку для войны на Юге Украины.

Примите во внимание! Автомобильные и железнодорожные мосты являются жизненно важными звеньями Российской цепи поставок. Без них в Москве будет еще труднее перебросить войска и технику для отражения наступления Украины на север от Херсона.

Влиятельное американское издание The Washington Post назвало подрыв Керченского моста потрясающим ударом по символу амбиций Путина. Авторы отмечают, что Путин лично открывал мост стоимостью 4 миллиарда долларов, этот шаг должен был символизировать право собственности России на оккупированный Крым.

В издании также предположили, что взрыв моста внесет новый элемент напряжения в войну тогда, когда Путин и его окружение неоднократно угрожали ядерным шантажом.

Элизабет Цурков, научная сотрудница Института стратегии и политики Newlines, мозгового центра, который базируется в Вашингтоне, иронически пошутила в твиттере, что Россия лишь несколько месяцев назад утверждала, что Керченский мост не может быть атакован.

Только 3 месяца назад российская пропаганда утверждала, что Крымский мост невозможно атаковать из-за 20 разных видов охраны, включая военных дельфинов. Какой колоссальный провал,

– пошутила она.

По словам Ника Уотерса из Bellingcat, после произошедших взрывов обрушились по меньшей мере три полосы Керченского моста.

Аналитик показал участки повреждений, нанесенные взрывом.

Украинское наступление продолжает поражать Запад

"Киев отвечает на аннексию территорий изгнанием российских войск" – Politico подчеркивает мощный прорыв ВСУ как в Луганской области, так и на Херсонском направлении.

Москва ожидала, что так называемое присоединение оккупированных областей остановит наступление Украины, однако этот план полностью провалился и российские войска остаются в затруднительном положении на занятых позициях.

Украинский успех на Юге стал продолжением почти полного освобождения Харьковщины. При этом аналитики отмечают, что российское минобороны постепенно приходит в сознание и начинает признавать провалы на фронте, хотя и представляет это в довольно мягком формате.

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The Guradian пишет, что западные официальные лица обращают внимание на Новую Каховку, которая представляет критическую угрозу боеспособности российских войск в Херсоне. Город расположен всего в 50 километрах от того места, где украинские военные добились наибольшего успеха.

Там также есть большой автомобильный мост, электростанция, а также плотина, через которую пресная вода поступает в Крым, поэтому западные военные аналитики считают Новую Каховку центральным узлом коммуникаций.

Если вы можете его контролировать, тогда это дает вам гораздо большее военное преимущество, ставя под угрозу районы Херсонской области и Крыма?,

– подчеркивают западные военные.

В частности, в Guardian подчеркивают прогресс по созданию потенциально фатального котла, который сжимает 20 тысяч находящихся на правом берегу Днепра российских военных в ловушку.

Следует заметить, что российские войска в отчаянии могут начать бить из артиллерии по украинским силам, которые наступают из-за того, что политическое руководство России не позволит им начать отступление. Фактически, российские войска в Херсонской области зажаты между ВСУ с одной стороны, и кремлевским руководством с другой.

Полное изменение информационного пространства в России

CNN обращает внимание на деморализацию на пропагандистском поприще России. Владимир Путин, который называл начатую им войну "спецоперацией" и говорил гражданам, что они могут забыть о боевых действиях в Украине, "неожиданно", всех обманул.

Долгое время россиянам рассказывали об успехах на поле боя и обещали, что воевать пойдут профессиональные военные. Однако как только фронт посыпался, а постоянные поражения стало невозможно скрывать, россияне столкнулись со страшной реальностью, когда война добирается буквально до каждой российской семьи.

На фоне этого Россия стала свидетелем непривычной до этого публичной критики высшего военного руководства. Даже в эфире пропагандиста Соловьева председатель комитета по обороне Госдумы призвал чиновников прекратить лгать обществу.

Отдельным ударом по российскому Минобороны стали заявления коллаборанта Кирилла Стремоусова, открыто призвавшего застрелиться министра обороны Шойгу.

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В статье также отмечают атаки на российский генералитет со стороны Рамзана Кадырова, который обвиняет во всех российских провалах на фронте некомпетентного генерала Александра Лапина, который якобы не смог должным образом обеспечить свои войска всем необходимым.

Несмотря на то, что Кремль позволил публично критиковать российских генералов, у самого Владимира Путина все еще сохраняется иммунитет от прямых нападок, поэтому вся критика главнокомандующего переносится за кулисы кремлевских кабинетов. Однако будет ли он у него после унизительного подрыва Керченского моста – большой вопрос.

Путин столкнулся с внутренней критикой из-за провалов в Украине

Интересную информацию о внутреннем раздоре в Кремле получило издание The Washington Post . При этом информация оказалась настолько важной, что эти данные были представлены Джо Байдену на ежедневном брифинге в Белом Доме.

Американская разведка получила информацию, что в последние недели человек из ближайшего окружения Владимира Путина выразил ему свое недовольство тем, как тот ведет войну в Украине.

Новые разведывательные данные вместе с комментариями российских официальных лиц в адрес Минобороны и Генштаба России подчеркивают раздор в приближенных к Путину кругах, которые обычно избегали негативных сообщений для российского диктатора.

С начала оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ближайшего окружения Путина. По нашим оценкам, они особенно обеспокоены недавними российскими потерями, ошибочным руководством и значительными военными недостатками.

– заявил представитель западной разведки.

Объявленная Путиным мобилизация вызвала возмущение внутри России и заставила сотни тысяч мужчин бежать из страны. В то же время организационные провалы российской системы привели к хаосу во время призыва, и на фронт начали отправлять непригодных для этого людей.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отвергает сообщения о конфликте внутри Кремля. Он уверяет, что в российских властных кругах ведутся дискуссии, однако никакого раздора нет.

При этом постоянные провалы на фронте заставляют Путина поднимать ставки, что приводит к тому, что из уст российских официальных лиц раздаются все более острые угрозы применения ядерного оружия, которые Запад не может игнорировать.

"Армагедон" Джо Байдена и реакция Европы

"Предупреждение Байдена об "Армагеддоне" для Европы нельзя игнорировать" – с таким заголовком вышла статья на Bloomberg. Европейские лидеры заявили, что предупреждения президента США о возможном применении ядерного оружия свидетельствуют о серьезности угрозы со стороны Москвы в Украине.

Президент России поднял ставки своей ядерной риторики после объявления об аннексии украинских территорий, но это все же перекликается с его аналогичными предупреждениями, которые он делал в феврале сразу после начала вторжения.

Путин прямо не говорит, что будет означать применение ядерного оружия, однако некоторые российские чиновники призывали использовать тактическое ядерное оружие. Однако Байден отмечает, что даже тактический ядерный удар может повлечь за собой катастрофу в мире.

Мы пытаемся разобраться, что такое путинский отход? Куда он съезжает? Где он ищет выход? Где именно он видит ту позицию, чтобы не только сохранить лицо, но и не потерять значительную власть в России?,

– заявил Байден.

Впрочем, европейские лидеры сохраняют единство в поддержке Украины, несмотря на то, что угрозы Путина вызывают озабоченность стран-членов ЕС, особенно на Востоке.

Увеличение военной поддержки Украины

Euronews заявляет "Европа отметила единую позицию по войне России в Украине". Европейские лидеры собрались на саммите в Праге, где выступили единым фронтом против российской агрессии.

На этом мероприятии собралось 27 стран-членов ЕС, Великобритания и партнеры из Балкан и Восточной Европы. Владимир Зеленский присоединился к саммиту в режиме онлайн. При этом Россия и Беларусь фактически единственные страны континента, которых не пригласили на встречу, что подчеркивает их изоляцию от этой части света.

Война в Украине стала доминирующей темой в повестке дня первого дня саммита в Праге. Президент Украины призвал ужесточить санкции против России и увеличить финансовую и военную поддержку нашей страны. В частности, говорил и о гарантиях безопасности для Украины, необходимых для нашего фактического вступления в НАТО.

Президент Франции Эмануэль Макрон поддержал Зеленского и даже заявил об увеличении поставок военной техники в Украину, которая сейчас обсуждается с другими европейскими партнерами. В частности, речь идет о французских гаубицах "Caesars".

Кстати, одной из важных тем для обсуждения стал также энергетический кризис и инфляция, вызванная российским вторжением. Это сильно вредит экономике Европы и несет прямую угрозу европейской безопасности. В настоящее время Европа разрабатывает концепцию и механизмы реализации распределения энергии, которая бы позволила уменьшить давление на экономику европейских государств.

Саммит европейских лидеров в Праге назвали историческим событием и даже неким ООН в Европе, ведь присутствовали фактически все лидеры европейских стран, которые обсуждали проблемы континента не только в контексте ЕС, а пытались выработать определенный порядок действий для решения общих европейских проблем.