Політики, які сумнівалися в успішності українського наступу почали активно збільшувати обсяги військової підтримки України та виступають за посилення санкцій проти Москви.

Важливо Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Натомість, у Росії починається справжня смута. Кремль бореться з внутрішніми протиріччями та з усіх сил намагається перешкодити західній підтримці України. Росія нарощує атаки на єдиному доступному їй напрямку – ядерному шантажі.

Подарунок Путіну – реакція світу на підрив Кримського моста

Ледь не першим з міжнародних політиків на "кримську" бавовну відреагував глава МЗС Естонії, який привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченському мосту. Про це Урмас Рейнсалу розповів у коментарі Delfi.

Дипломат наголосив, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує її з окупованим Кримом і є важливою логістичною ланкою. Для особисто Владіміра Путіна міст був важливий ще й як символ того, що Крим нібито "назавжди залишиться частиною Росії".

Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна.

Натомість глава МЗС Латвії – Едгарс Рінкевичс приємно потролив Росію та особисто Путіна.

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Іноземні ЗМІ вражені підривом Керченського моста. Зокрема, матеріал на BBC вийшов із заголовком "Кримський міст: хвилювання та страх після вибуху мосту".

Після кількох тижнів переважно хороших новин з фронту, де українські війська продовжують відвойовувати територію, захоплену Росією в лютому та березні, вид понівеченого палаючого моста значно підвищує моральний дух українців, пише британське видання.

Це шедевр таємної диверсії. Причиною могла бути добре спланована атака знизу, – сказав виданню колишній експерт з вибухівки британської армії.

"При знесенні конструкції ви завжди плануєте "механізм згортання", який дозволяє вазі конструкції виконувати більшу частину роботи", – зауважив військовий.

На думку оглядача BBC Пола Адамса, атаки на базу в Саках і на Керченський міст є частиною ширших зусиль: підірвати здатність Росії використовувати Крим, як стартовий майданчик для війни на Півдні України.

Зауважте! Автомобільні та залізничні мости є життєво важливими ланками російського ланцюга поставок. Без них Москві буде ще важче перекинути війська і техніку для відбиття наступу України на північ від Херсона.

Впливове американське видання The Washington Post назвало підрив Керченського моста приголомшливим ударом по символу амбіцій Путіна. Автори зауважують, що Путін особисто відкривав міст вартістю 4 мільярди доларів, цей крок мав символізувати право власності Росії на окупований Крим.

У виданні також припустили, що підрив моста внесе новий елемент напруги у війну тоді, коли Путін і його оточення неодноразово погрожували ядерним шантажем.

Елізабет Цурков, наукова співробітниця Інституту стратегії та політики Newlines, мозкового центру, що базується у Вашингтоні, іронічно поглузувала с твітері, що Росія лише кілька місяців тому стверджувала, що Керченський міст не може бути атакований.

Лише 3 місяці тому російська пропаганда стверджувала, що Кримський міст неможливо атакувати через 20 різних видів охорони, включно з військовими дельфінами. Який колосальний провал,

– пожартувала вона.

За словами Ніка Вотерса з Bellingcat, після вибухів, що сталися, обрушилися щонайменше три полоси Керченського мосту.

Аналітик показав ділянки пошкоджень, завдані вибухом.

Український наступ продовжує вражати Захід

"Київ відповідає на анексію територій вигнанням російських військ" – Politico підкреслює потужний прорив ЗСУ як у Луганській області, так і на Херсонському напрямку.

Москва очікувала, що так зване приєднання окупованих областей зупинить наступ України, однак цей план повністю провалився і російські війська залишаються у скрутному становищі на зайнятих позиціях.

Український успіх на Півдні став продовженням майже повного звільнення Харківщини. При цьому аналітики відзначають, що російське міноборони поступово приходить до тями та починає визнавати провали на фронті, хоча й подає це в доволі м'якому форматі.

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The Guradian пише, що західні офіційні особи звертають увагу на Нову Каховку, яка становить критичну загрозу для боєздатності російських військ у Херсоні. Місто розташоване всього за 50 кілометрів від того місця, де українські військові досягли найбільшого успіху.

Там також є великий автомобільний міст, електростанція, а також плотина, через яку прісна вода поступає в Крим, тому західні військові аналітики вважають Нову Каховку центральним вузлом комунікацій.

Якщо ви можете його контролювати, тоді це дає вам набагато більшу військову перевагу, ставлячи під загрозу райони Херсонської області та Криму?,

– наголошують західні військові.

Зокрема, у Guardian підкреслюють прогрес зі створення потенційно фатального котлу, який стискає 20 тисяч російських військових, що перебувають на правому березі Дніпра, у пастку.

Слід зауважити, що російські війська у відчаї можуть почати гатити з артилерії по українським силам, які наступають через те, що політичне керівництво Росії не дозволить їм розпочати відступ. Фактично, російські війська на Херсонщині затиснуті між ЗСУ з одного боку, та кремлівським керівництвом з іншого.

Повна зміна інформаційного простору в Росії

CNN звертає увагу на деморолазацію на пропагандистському поприщі Росії. Владімір Путін, який називав розпочату ним війну "спецоперацією" та казав громадянам, що вони можуть забути про бойові дії в Україні, "несподівано", всіх обманув.

Тривалий час росіянам розповідали про успіхи на полі бою та обіцяли, що воювати підуть лише професійні військові. Однак, як тільки фронт посипався, а постійні поразки стало неможливо приховувати, росіяни зіткнулися зі страшною реальністю, коли війна добирається буквально до кожної російської родини.

На тлі цього Росія стала свідком незвичної до цього публічної критики вищого військового керівництва. Навіть в ефірі пропагандиста Соловйова голова комітету з оборони Держдуми закликав чиновників припинити брехати суспільству.

Окремим ударом по російському Міноборони стали заяви колаборанта Кіріла Стрємоусова, який відкрито закликав застрелитися міністра оборони Шойгу.

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У статті також відзначають атаки на російський генералітет з боку Рамзана Кадирова, який у всіх російських провалах на фронті звинувачує некомпетентного генерала Алєксандра Лапіна, який нібито не зміг належним чином забезпечити свої війська усім необхідним.

Незважаючи на те, що Кремль дозволив публічно критикувати російських генералів, у самого Владіміра Путіна все ще зберігається імунітет від прямих нападок, тож уся критика головнокомандуючого переноситься за лаштунки кремлівських кабінетів. Однак, чи матиме він його після принизливого підриву Керченського моста – велике питання.

Путін зіткнувся з внутрішньою критикою через провали в Україні

Цікаву інформацію щодо внутрішнього розбрату у Кремлі отримало видання The Washington Post. При цьому, інформація виявилася настільки важливою, що ці дані були представлені Джо Байдену на щоденному брифінгу у Білому Домі.

Американська розвідка отримала інформацію, що останніми тижнями, людина з найближчого оточення Владіміра Путіна висловила йому своє незадоволення тим, як той веде війну в Україні.

Нові розвідні дані у купі з коментарями російських офіційних осіб на адресу Міноборони та Генштабу Росії підкреслюють розбрат у наближених до Путіна колах, які зазвичай уникали негативних повідомлень для російського диктатора.

Від початку окупації ми спостерігаємо зростаючу тривогу з боку найближчого оточення Путіна. За нашими оцінками, вони особливо занепокоєні нещодавніми російськими втратами, хибним керівництвом та значними військовими недоліками,

– заявив представник західної розвідки.

Оголошена Путіним мобілізація викликала обурення всередині Росії та змусила сотні тисяч чоловіків втікати з країни. Водночас організаційні провали російської системи спричинили хаос під час призову, і на фронт почали відправляти непридатних для цього людей.

Натомість, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відкидає повідомлення про конфлікт всередині Кремля. Він запевняє, що у російських владних колах точаться дискусію, проте ніякого розбрату немає.

При цьому, постійні провали на фронті змушують Путіна піднімати ставки, що призводить до того, що з вуст російських офіційних осіб лунають все гостріші погрози про застосування ядерної зброї, які Захід не може ігнорувати.

"Армагедон" Джо Байдена та реакція Європи

"Попередження Байдена про "Армагеддон" для Європи не можна ігнорувати" – з таким заголовком вийшла стаття на Bloomberg. Європейські лідери заявили, що попередження президента США про можливе застосування ядерної зброї свідчать про серйозність загрози з боку Москви в Україні.

Президент Росії підняв ставки своєї ядерної риторики після оголошення про анексію українських територій, але це все ж перегукується з його аналогічними попередженнями, які він робив у лютому, відразу після початку вторгнення.

Путін прямо не каже, що означатиме застосування ядерної зброї, проте деякі російські чиновники закликали використати тактичну ядерну зброю. Однак Байден наголошує, що навіть тактичний ядерний удар може спричинити катастрофу у світі.

Ми намагаємося розібратися, що таке путінський відхід? Куди він з'їжджає? Де він шукає вихід? Де саме він бачить ту позицію, щоб не тільки зберегти обличчя, але й не втратити значну владу в Росії?,

– заявив Байден.

Втім, європейські лідери зберігають єдність у підтримці України, незважаючи на те, що погрози Путіна викликають занепокоєння країн-членів ЄС, особливо на Сході.

Збільшення військової підтримки України

Euronews заявляє "Європа відзначила єдину позицію щодо війни Росії в Україні". Європейські лідери зібралися на саміті у Празі, де виступили єдиним фронтом проти російської агресії.

На цьому заході зібралися 27 країн-членів ЄС, Велика Британія та партнери з Балкан та Східної Європи. Володимир Зеленський приєднався до саміту у режимі онлайн. При цьому, Росія та Білорусь фактично єдині країни континенту, яких не запросили на зустріч, що підкреслює їхню ізоляцію від цієї частини світу.

Війна в Україні стала домінуючою тему у порядку денному першого дня саміту у Празі. Президент України закликав посилити санкції проти Росії та збільшити фінансову та військову підтримку нашої країни. Зокрема, говорив і про гарантії безпеки для України, які необхідні до нашого фактичного вступу у НАТО.

Президент Франції Емануель Макрон підтримав Зеленського та навіть заявив про збільшення поставок військової техніки в Україну, яка наразі обговорюється з іншими європейськими партнерами. Зокрема, мова йде про французькі гаубиці "Caesars".

До речі, однією з важливих тем для обговорення стала також енергетична криза та інфляція, спричинена російським вторгненням. Це сильно шкодить економіці Європи та несе пряму загрозу європейській безпеці. Наразі Європа розробляє концепцію та механізми реалізації розподілу енергії, яка б дозволила зменшити тиск на економіку європейських держав.

Саміт європейських лідерів у Празі назвали історичною подією та навіть таким собі ООН в Європі, адже були присутні фактично усі лідери європейських країн, які обговорювали проблеми континенту не тільки у контексті ЄС, а намагалися виробити певний порядок дій для вирішення загальних європейських проблем.