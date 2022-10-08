Шахівниця війни

Ми теж робимо помилки на різних рівнях війни, і це – данність щодо такої діяльності, як війна, яку один британський авіатор XX століття влучно охарактеризував як organised confusion. Але точно робимо менше помилок, ніж наш ворог.

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На рівні великої стратегії Московія ніяк не може співвіднести політичні цілі та наявні засоби. На рівні оперативного мистецтва… А його, в принципі, і не було з боку московитів за всю війну – жодне значне угруповання наших сил не оточили і не знищили (Маріуполь – окремий кейс із низки причин).

На тактичному рівні – все той же брак координації родів і видів військ, щоб потім його масштабувати / синхронізувати до рівня оперативного мистецтва.

Війна – це завжди взаємодія двох. І її результат – це наслідок прорахунків ворога, яких виявилося більше, ніж власних прорахунків.

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Рахунок – за ЗСУ

Московити пожинають плоди своїх прорахунків. Передусім того, що не можуть ставити стратегічні завдання пропорціно наявним силам.

Ще з середини літа московити мали б перейти до оборони по всій лінії зіткнення. Замість цього маємо спроби ворога тиснути нас навколо Бахмута вже 3-й місяць, в той час, як українські сили наступають на сході й на півдні.

Окрема тема – це спроба утримати наявну лінію фронту тими силами, які є. Їх недостатньо, щоб робити ешелоновану оборону на 800 кілометрів активного фронту. Якби не арта і повітряно-космічні сили, фронт московитів вже давно б посипався.

Все це через те, що в Московії – не здорова взаємодія політиків і армійців, а диктат Пітуна із усіма наслідками.

Війна – це динамічна взаємодія двох. І її результат – це не лише власні правильні кроки, але й прорахунки противника.

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