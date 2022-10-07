Джерела журналістів The Washinghton Post у розвідці повідомляють, що інформацію про неприховану критику визнали важливою. Її навіть включили до щоденного брифінгу президента США Джо Байдена з розвідки.

До теми Путін не жартує щодо ядерної зброї, але все це може закінчитися тільки Армагеддоном, – Байден

У вищому керівництві Кремля вирують суперечки та розбіжності

Людина з найближчого оточення Путіна, чиє ім'я відмовляється називати The Washinghton Post, розкритикувала неефективність управління військовою кампанією та вказала на помилки, які допустило її керівництво.

Ця ситуація є найяскравішим свідченням заворушень у російському керівництві у питанні війни. Росія зазнала катастрофічних провалів в Україні, що змусило Путіна віддати наказ про мобілізацію.

У Кремлі давно бояться повідомляти погані новини Путіну. Особливо зараз, коли диктатор остаточно ізолювався від реальності.

Журналісти видання зазначають, що суперечки та розбіжності у баченні ситуації найближчим оточенням президента Росії, вже стали добре помітними загалу. Варто зазначити, що коло довірених осіб у Путіна невелике, а беззаперечна лояльність з боку політичної верхівки тепер може похитнутися.

Дмітрій Пєсков визнав розбіжності в поглядах вищого керівництва

Прессекретар Кремля дав коментар The Washinghton Post. Він визнав той факт, що керівництво Росії має різне бачення щодо ведення політики.

Звісно, спікер спробував переконати журналістів у тому, що "нічіво страшнава нє проісходіт" і ніякого політичного розколу і бути не може. Повідомлення про члена найближчого оточення, що критикує диктатора, Пєсков назвав таким, що "абсолютно не відповідає дійсності".

Є робочі дискусії: про економіку, про проведення "воєнної операції". Є дискусії щодо системи освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не є ознакою якогось розколу,

– заявив прессекретар.

Читайте також "Донбас Путіну ніколи не був потрібний": яка територія України пріоритетна для диктатора

5 смертоносних помилок Путіна за останні 2 тижні

Кожна з перелічених нижче помилок – окремий цвях, забитий у труну політичної кар'єри Путіна. Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський розповів про прийняті рішення диктатора, що коштуватимуть йому дуже дорого.

Помилка перша – часткова мобілізація. За словами Піонтковського, призов резервістів – це соціальна бомба, яка може вибухнути так, як мобілізація царської армії у 1914 році.

Помилка друга – анексія 4 областей України. Президент України попереджав Путіна, що після такого жодних перемовин з диктатором не буде.

Помилка третя – ядерний шантаж. Особисті попередження від Байдена, Саллівана і Блінкена щодо застосування ядерної зброї проти України змусили замовкнути навіть російських пропагандистів.

Помилка четверта – підрив Північних потоків. Цим рішенням Путін повністю закінчив економічну співпрацю з Європою.

Помилка п'ята – присвоєння нового звання Кадирову. Президент Росії налаштував цим проти себе не лише вищий генералітет, а й усіх офіцерів та усю армію.

Зверніть увагу – Путін зробив Кадирову неочікуваний подарунок: дивіться відео