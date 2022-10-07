Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, російський диктатор насамперед намагається укріпити позиції російської армії на Півдні України.

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"Донбас Путіну ніколи не був потрібний"

Як зазначив Світан, південні території для Путіна важливіші, аніж Донецька та Луганська області.

Донбас Путіну ніколи не був потрібний. Він використовував цю територію і ті події, які там відбувалися, лише у політичній площині. Основним завданням було налагодити постачання до Криму,

– наголосив військовий експерт.

Які найголовніші цілі Путіна в Україні

Як розповів Світан, російський диктатор ставив перед собою 2 основні завдання.

Путіну був потрібний південний сухопутний коридор – від Ростова на Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі або через Чонгар, або через Перекоп – прохід до Криму.

– від Ростова на Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі або через Чонгар, або через Перекоп – прохід до Криму. Також очільнику Кремля потрібно, аби у Крим постачалася вода. Для цього йому потрібна Каховка, де починається Північнокримський канал. Далі ця артерія заходить у Крим через Перекоп до Армянська.

"Ці два завдання він має виконати – вода і сухопутний коридор. Все інше йому не потрібно", – сказав Світан.

Яке завдання стоїть перед Україною

Зараз, за словами військового експерта, зважаючи на стрімку зміну ситуації на фронті не на користь Росії, Путін намагається розставити пріоритети у своїх "хотілках". А оскільки не може втримати окуповані території військовим шляхом, то вигадав псевдореферендуми.

"Через те, що Путін не може виконати це завдання без всіх інших дій, він ввів ці окуповані території у свою Конституцію. І рухатися назад він не може", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

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Він додав, що тепер перед Україною стоїть непросте завдання.

Нам потрібно розв'язати цю проблему, з якою ми зіткнулися через росіян. Для цього нам потрібно розвалювати Російську Федерацію,

– наголосив Світан.

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