У середині вересня стало відомо, що Куп'янськ повністю зачищений від російських загарбників. Збройні Сили не збавляють темпів контрнаступальних дій.

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Контратаки в районі Куп'янська

Військові дії зміщуються на північний схід Харківської області, про це повідомив ISW у своєму звіті за 6 жовтня. ЗСУ намагаються просунутись у напрямку до Вільшани та на схід до Орлянки, що у 22 кілометрах на схід від Куп'янська. Українські сили регулярно відправляють до цього осередку військове підкріплення.

Ймовірно, окупантам все-таки вдалось відбити атаки української армії в напрямку:

  • Першотравневого, що у 20 кілометрах на північний схід від Куп'янська;
  • Кислівки – 23 кілометри на південний схід від Куп'янська;
  • Берестового – 30 кілометрів на північний схід від Куп'янська.

Однак геолокаційні кадри показують, що українські війська вже в Глушківці, а це 14 кілометрів на південний схід від Куп'янська. Ймовірно, загарбникам не вдасться довгий час утримувати оборону.


Контрнаступ в районі Куп'янська / ISW

Російські війська намагаються уповільнити українське просування в напрямку Куп'янська. Окупанти бояться того, що скоро українська армія буде у Сватові, що на Луганщині.

Успішний контрнаступ ЗСУ

Раніше 24 канал детально писав про те, скільки територій звільнили українські воїни за перші дні жовтня.

  • За словами Володимира Зеленського, 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили місто Лиман на Донеччині.
  • Пізніше українським воїнам вдалось звільнити сусідні населені пункти, зокрема Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишиве та Ставки.
  • На Херсонщині українські солдати деокупували близько трьох десятків населених пунктів, серед них – Хрещенівка, Старосілля, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Блакитне та Новодмитрівка.

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Окрім того, військовий експерт Павло Нарожний припустив, коли українські військові можуть звільнити Херсон. На його думку, це станеться ще у середині або наприкінці листопада.

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