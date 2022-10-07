У середині вересня стало відомо, що Куп'янськ повністю зачищений від російських загарбників. Збройні Сили не збавляють темпів контрнаступальних дій.
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Контратаки в районі Куп'янська
Військові дії зміщуються на північний схід Харківської області, про це повідомив ISW у своєму звіті за 6 жовтня. ЗСУ намагаються просунутись у напрямку до Вільшани та на схід до Орлянки, що у 22 кілометрах на схід від Куп'янська. Українські сили регулярно відправляють до цього осередку військове підкріплення.
Ймовірно, окупантам все-таки вдалось відбити атаки української армії в напрямку:
- Першотравневого, що у 20 кілометрах на північний схід від Куп'янська;
- Кислівки – 23 кілометри на південний схід від Куп'янська;
- Берестового – 30 кілометрів на північний схід від Куп'янська.
Однак геолокаційні кадри показують, що українські війська вже в Глушківці, а це 14 кілометрів на південний схід від Куп'янська. Ймовірно, загарбникам не вдасться довгий час утримувати оборону.
Контрнаступ в районі Куп'янська / ISW
Російські війська намагаються уповільнити українське просування в напрямку Куп'янська. Окупанти бояться того, що скоро українська армія буде у Сватові, що на Луганщині.
Успішний контрнаступ ЗСУ
Раніше 24 канал детально писав про те, скільки територій звільнили українські воїни за перші дні жовтня.
- За словами Володимира Зеленського, 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили місто Лиман на Донеччині.
- Пізніше українським воїнам вдалось звільнити сусідні населені пункти, зокрема Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишиве та Ставки.
- На Херсонщині українські солдати деокупували близько трьох десятків населених пунктів, серед них – Хрещенівка, Старосілля, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Блакитне та Новодмитрівка.
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Окрім того, військовий експерт Павло Нарожний припустив, коли українські військові можуть звільнити Херсон. На його думку, це станеться ще у середині або наприкінці листопада.
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