У середині вересня стало відомо, що Куп'янськ повністю зачищений від російських загарбників. Збройні Сили не збавляють темпів контрнаступальних дій.

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Контратаки в районі Куп'янська

Військові дії зміщуються на північний схід Харківської області, про це повідомив ISW у своєму звіті за 6 жовтня. ЗСУ намагаються просунутись у напрямку до Вільшани та на схід до Орлянки, що у 22 кілометрах на схід від Куп'янська. Українські сили регулярно відправляють до цього осередку військове підкріплення.

Ймовірно, окупантам все-таки вдалось відбити атаки української армії в напрямку:

Першотравневого, що у 20 кілометрах на північний схід від Куп'янська;

Кислівки – 23 кілометри на південний схід від Куп'янська;

Берестового – 30 кілометрів на північний схід від Куп'янська.

Однак геолокаційні кадри показують, що українські війська вже в Глушківці, а це 14 кілометрів на південний схід від Куп'янська. Ймовірно, загарбникам не вдасться довгий час утримувати оборону.



Контрнаступ в районі Куп'янська / ISW

Російські війська намагаються уповільнити українське просування в напрямку Куп'янська. Окупанти бояться того, що скоро українська армія буде у Сватові, що на Луганщині.

Успішний контрнаступ ЗСУ

Раніше 24 канал детально писав про те, скільки територій звільнили українські воїни за перші дні жовтня.

За словами Володимира Зеленського, 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили місто Лиман на Донеччині.

Пізніше українським воїнам вдалось звільнити сусідні населені пункти, зокрема Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишиве та Ставки.

На Херсонщині українські солдати деокупували близько трьох десятків населених пунктів, серед них – Хрещенівка, Старосілля, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Блакитне та Новодмитрівка.

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Окрім того, військовий експерт Павло Нарожний припустив, коли українські військові можуть звільнити Херсон. На його думку, це станеться ще у середині або наприкінці листопада.

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