В середине сентября стало известно, что Купянск полностью зачищен от российских захватчиков. Вооруженные Силы не сбавляют темпов контрнаступательных действий.

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Контратаки в районе Купянска

Военные действия смещаются к северо-востоку Харьковской области, об этом сообщил ISW в своем отчете за 6 октября. ВСУ пытаются продвинуться по направлению к Ольшане и на восток к Орлянке, что в 22 километрах к востоку от Купянска. Украинские силы регулярно отправляют в эту ячейку военное подкрепление.

Вероятно, оккупантам все же удалось отбить атаки украинской армии в направлении:

Первомайского, расположенного в 20 километрах северо-восточнее Купянска;

Кисловки – 23 километра юго-восточнее Купянска;

Берестового – 30 километров северо-восточнее Купянска.

Однако геолокационные кадры показывают, что украинские войска уже в Глушковке, а это 14 километров юго-восточнее Купянска. Вероятно, захватчикам не удастся долгое время удерживать оборону.



Контрнаступление в районе Купянская / ISW

Российские войска пытаются замедлить украинское продвижение в направлении Купянска. Оккупанты боятся того, что скоро украинская армия будет в Сватове на Луганщине.

Успешное контрнаступление ВСУ

Ранее 24 канал подробно писал о том, сколько территорий освободили украинские воины за первые дни октября.

По словам Владимира Зеленского, 2 октября ВСУ полностью зачистили город Лиман в Донецкой области.

Позже украинским воинам удалось освободить соседние населенные пункты, в частности Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В Херсонской области украинские солдаты деоккупировали около трех десятков населенных пунктов, среди них - Крещеновка, Староселье, Большая Александровка, Малая Александровка, Блакитное и Новодмитровка.

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Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный предположил, когда украинские военные могут освободить Херсон. По его мнению, это произойдет еще в середине или конце ноября.

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