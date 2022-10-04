Ймовірно, керівництво країни-агресорки й саме не розуміє, що вони приєднали. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
До теми У Кремлі ще не визначили кордони анексованих областей: як це вплине на Путіна
Поки Кремль думає – ЗСУ деокуповують території
Так, поки верхівка Кремля з п'ятниці 30 вересня ухвалює рішення щодо анексованих областей України – окупована територія стрімко зменшується.
За ці дні приєднаних територій виявилося суттєво менше, тому що й у Херсонській області за цей час значну кількість територій звільнили, й у Донецькій області,
– зауважив Яковенко.
На його думку, саме нерозуміння, що ж росіяни таки приєднали й провокує божевільні заяви рупора Кремля Дмітрія Пєскова. Час йде і до моменту поки рішення Росії набуде "чинності" – окупованих територій може й взагалі не лишитися, тому російському керівництву не лишається нічого, крім як порадитися з населенням.
Яковенко прокоментував божевільні заяви Пєскова: дивіться відео
Спроба Росії анексувати українські території: головне
- Російський президент Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької.
- Передумовою стали сфальсифіковані результати фейкових референдумів. В Кремлі заявили про нібито ледь не стовідсоткову "підтримку" Росії місцевим населенням. Там зазначили, що від 87 до 99% людей на окупованих територіях проголосували "за" входження до складу країни-агресорки.
- Ба більше, окупанти показали унікальну процедуру підрахунку голосів на так званих референдумах. У мережі з'явилися світлини, як загарбники рахують порожні бюлетені. Тепер зрозуміло звідки Росія взяла такі "рекордні" цифри підтримки.
- Російська Держдума вирішила офіційно затвердили анексію українських територій. Спікер Держдуми Вячєслав Володін цинічно заявив про те, що в Росії тепер нібито 89 суб'єктів, з них 5 так званих "суб'єктів" – суверенні території України.
- Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну заяву щодо псевдореферендумів росіян та спроби анексії українських територій. Українські дипломати запропонували світові варіанти відповіді на дії країни-агресорки.