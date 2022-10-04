Ймовірно, керівництво країни-агресорки й саме не розуміє, що вони приєднали. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Так, поки верхівка Кремля з п'ятниці 30 вересня ухвалює рішення щодо анексованих областей України – окупована територія стрімко зменшується.

За ці дні приєднаних територій виявилося суттєво менше, тому що й у Херсонській області за цей час значну кількість територій звільнили, й у Донецькій області,

– зауважив Яковенко.

На його думку, саме нерозуміння, що ж росіяни таки приєднали й провокує божевільні заяви рупора Кремля Дмітрія Пєскова. Час йде і до моменту поки рішення Росії набуде "чинності" – окупованих територій може й взагалі не лишитися, тому російському керівництву не лишається нічого, крім як порадитися з населенням.

Яковенко прокоментував божевільні заяви Пєскова: дивіться відео

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