В МЗС наголосили, що жодні сумнівні папери підписані між Владіміром Путіним та ватажками окупованих територій жодним чином не змінюють їхнього правового та юридичного статусу. Дипломати наголосили, що дії Росії є нікчемними та не вартими навіть паперу, на якому так звані угоди були написані.

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Росія обрала війну

У МЗС констатували, що псевдореферендумами та спробами анексії української території Росія абсолютно свідомо обрала шлях ескалації та загострення ситуації й продемонструвала свою зневагу до міжнародного права і всіх, хто закликав її до мирного врегулювання.

Кремль пішов на спробу анексії українських територій попри попередження української сторони, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям. Росія свідомо обрала війну, а не мир,

– наголосили в МЗС.

У заяві дипломатів йдеться, що Україна у відповідь на дії Росії схвалила низку рішень для посилення власної безпеки, зокрема подала заявку на членство в НАТО, активізація зусиль щодо збільшення військової, фінансової, та гуманітарної допомоги нашій країні й пришвидшення реалізації гарантій безпеки для України та Європи згідно із Київським безпековим договором.

Агресор відповідатиме за всі свої дії

У МЗС наголосили, що ні Україна, ні цивілізований світ ніколи не визнає анексії українських територій та реалізує своє право на самооборону, звільняючи свої території. Також у заяві підкреслили, що Україна забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини.

Дипломати від імені України закликали партнерів негайно вжити заходів щодо захисту міжнародного правопорядку, зокрема пришвидшити надання необхідної нашій країні військової, економічної та фінансової допомоги та посилити санкції проти Росії.

Крім того, МЗС вимагає визнання Росії країною-терористом та її виключення з міжнародних організацій та долучитися до створення трибуналу.

Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України,

– наголосили в заяві.

Зверніть увагу! Росія влаштувала ганебні псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, а 30 вересня у Кремлі відбулося жалюгідне видовище з "підписанням документів" про нібито приєднання до Росії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. До слова, окуповану частину Миколаївщини окупанти також проголосили своєю у складі Херсонщини.

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