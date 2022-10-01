В МИД подчеркнули, что никакие сомнительные бумаги, подписанные между Владимиром Путиным и главарями оккупированных территорий, никоим образом не изменяют их правовой и юридический статус. Дипломаты подчеркнули, что действия России ничтожны и не стоят даже бумаги, на которой так называемые соглашения были написаны.

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Россия выбрала войну

В МИДе констатировали, что псевдореферендумами и попытками аннексии украинской территории Россия абсолютно сознательно избрала путь эскалации и обострения ситуации и продемонстрировала свое пренебрежение к международному праву и всем, кто призывал ее к мирному урегулированию.

Кремль пошел на попытку аннексии украинских территорий, несмотря на предупреждение украинской стороны, что этот шаг положит конец любым дипломатическим усилиям. Россия сознательно избрала войну, а не мир,

– отметили в МИД.

В заявлении дипломатов говорится, что Украина в ответ на действия России одобрила ряд решений для усиления собственной безопасности, в частности подала заявку на членство в НАТО, активизацию усилий по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи нашей стране и ускорение реализации гарантий безопасности для Украины и Европы согласно Киевскому договору безопасности.

Агрессор будет отвечать за все свои действия

В МИД подчеркнули, что ни Украина, ни цивилизованный мир никогда не признают аннексии украинских территорий и реализуют свое право на самооборону, освобождая свои территории. Также в заявлении подчеркнули, что Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления.

Дипломаты от имени Украины призвали партнеров немедленно принять меры по защите международного правопорядка, в частности, ускорить предоставление необходимой для нашей страны военной, экономической и финансовой помощи и усилить санкции против России.

Кроме того, МИД требует признания России страной-террористом и ее исключения из международных организаций и присоединиться к созданию трибунала.

Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала в отношении преступления агрессии против Украины, предложенной украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины,

– отметили в заявлении.

Обратите внимание! Россия устроила позорные псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, а 30 сентября в Кремле произошло жалкое зрелище с "подписанием документов" о якобы присоединении к России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. К слову, оккупированную часть Николаевщины россияне также провозгласили своей в составе Херсона.

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