Вероятно, руководство страны-агрессора и само не понимает, что они присоединили. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Пока Кремль думает – ВСУ деоккупируют территории
Так, пока верхушка Кремля с пятницы 30 сентября принимает решение по аннексированным областям Украины – оккупированная территория стремительно уменьшается.
За эти дни присоединенных территорий оказалось существенно меньше, потому что и в Херсонской области за это время значительное количество территорий освободили, и в Донецкой области,
– заметил Яковенко.
По его мнению, само непонимание, что же россияне таки присоединили и провоцирует безумные заявления рупора Кремля Дмитрия Пескова. Время идет и до момента пока решение России "вступит в силу" – оккупированных территорий может и вообще не остаться, поэтому российскому руководству не остается ничего, кроме как посоветоваться с населением.
Яковенко прокомментировал безумные заявления Пескова: смотрите видео
Попытка России аннексировать украинские территории: главное
- Российский президент Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории четырех областей: Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую.
- Предпосылкой стали сфальсифицированные результаты фейковых референдумов. В Кремле заявили о якобы едва ли не стопроцентной "поддержке" России местным населением. Там отметили, что от 87 до 99% людей на оккупированных территориях проголосовали за вхождение в состав страны-агрессора.
- Более того, оккупанты показали уникальную процедуру подсчета голосов на так называемых референдумах. В сети появились фотографии, как захватчики считают пустые бюллетени. Теперь понятно, откуда Россия взяла такие "рекордные" цифры поддержки.
- Российская Госдума решила официально утвердить аннексию украинских территорий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин цинично заявил о том, что в России теперь якобы 89 субъектов, из них 5 так называемых "субъектов" – суверенные территории Украины.
- Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление по поводу псевдореферендумов россиян и попытки аннексии украинских территорий. Украинские дипломаты предложили мировые варианты ответа на действия страны-агрессора.