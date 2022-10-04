Вероятно, руководство страны-агрессора и само не понимает, что они присоединили. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Так, пока верхушка Кремля с пятницы 30 сентября принимает решение по аннексированным областям Украины – оккупированная территория стремительно уменьшается.

За эти дни присоединенных территорий оказалось существенно меньше, потому что и в Херсонской области за это время значительное количество территорий освободили, и в Донецкой области,

– заметил Яковенко.

По его мнению, само непонимание, что же россияне таки присоединили и провоцирует безумные заявления рупора Кремля Дмитрия Пескова. Время идет и до момента пока решение России "вступит в силу" – оккупированных территорий может и вообще не остаться, поэтому российскому руководству не остается ничего, кроме как посоветоваться с населением.

Яковенко прокомментировал безумные заявления Пескова: смотрите видео

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