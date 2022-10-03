Про це 24 каналу сказав експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він жартує, що для Путіна Херсон – це нова іграшка, як iPhone14. Водночас Донецькою та Луганською областями глава Кремля вже награвся.

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Експерт зауважив, що Путін вивіз з Донбасу все що міг – підприємства, заводи тощо, інше – віддали на металобрухт.

Путін тримається за Херсон

А Херсон для російського диктатора, за словами Ступака, це єдине велике надбання за понад 7 місяців війни.

Херсон відкриває плацдарм для подальшого переходу на Одесу, Миколаїв та об’єднання з Придністров’ям. А для Росії це ідея-фікс. Путіну важливо це все з’єднати,

– заявив експерт.

Він наголосив, що Донецьк та Луганськ – це вже пустинна територія, там не залишилось чоловіків. На його думку, глава Кремля буде намагатися тримати Херсон, бо для нього це важливо.

Ступак зазначив, що росіяни точно не відмовляться від дорожних сполучень через Україну з Придністров’ям. Для Путіна цей варіант виглядає можливим.

Адже в Донецькій області 8 років триває війна, там не залишилося цілого міста чи села, є руйнування. А у випадку з Херсоном є можливості, куди рухатися далі, є море, є велике угруповання Чорноморського флоту, там можна запланувати десант. І Росія собі це малює,

– запевнив він.

Експерт наголосив, що самі російські пропагандисти визнають, що Росія зараз не може захопити таке велике місто, як Запоріжжя.

Ступак пояснив, чому для Путіна важливо утримувати Херсон: відео



Що може змінити ситуацію на Півдні

Ступак зауважив, що на Півдні зараз перебувають найбільш боєздатні та професійні підрозділи російської армії. Але навіть їх поступово витісняють ЗСУ.

Крім того, як каже експерт, йому не подобається історія з білорусами.

Вони активно відновлюють залізниці поблизу кордону, і можливо, спробують протягнути нвоих мобіліхованих через кордон у напрямку Києва чи Волині не з метою окупації, а для відвертання уваги ЗСУ. Тому якщо вони створять третій фронт, то на Півдні окупанти зможуть активніше тиснути. Цей варіант можливий,

– пояснив Ступак.

Зауважимо, що Збройні Сили України продовжують боротися з російськими окупантами та відвойовувати у них свої території. Бої тривають і на Херсонщині.

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