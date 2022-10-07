Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, российский диктатор, прежде всего, пытается укрепить позиции российской армии на Юге Украины.

К теме Путин пожертвует искалеченным Донбассом ради другого лакомого кусочка

"Донбасс Путину никогда не был нужен"

Как отметил Свитан, южные территории для Путина важнее, чем Донецкая и Луганская области.

Донбасс Путину никогда не был нужен. Он использовал эту территорию и события, которые там происходили, только в политической плоскости. Основной задачей было наладить поставки в Крым,

– подчеркнул военный эксперт.

Какие главные цели Путина в Украине

Как рассказал Свитан, российский диктатор ставил перед собой две основные задачи.

Путину был нужен южный сухопутный коридор – от Ростова до Мариуполя, Бердянск, Мелитополь и дальше либо через Чонгар, либо через Перекоп – проход в Крым.

– от Ростова до Мариуполя, Бердянск, Мелитополь и дальше либо через Чонгар, либо через Перекоп – проход в Крым. Также главе Кремля нужно, чтобы в Крым поставлялась вода. Для этого ему нужна Каховка, где начинается Северокрымский канал. Далее эта артерия заходит в Крым через Перекоп в Армянск.

"Эти две задачи он должен выполнить – вода и сухопутный коридор. Все остальное ему не нужно ", – сказал Свитан.

Какая задача стоит перед Украиной

Сейчас, по словам военного эксперта, учитывая стремительное изменение ситуации на фронте не в пользу России, Путин пытается расставить приоритеты в своих "хотилках". А поскольку не может удержать оккупированные территории военным путем, то придумал псевдореферендумы.

"Из-за того, что Путин не может выполнить эту задачу без всех других действий, он ввел эти оккупированные территории в свою Конституцию. И двигаться назад он не может", – отметил полковник запаса ВСУ.

Читайте также Путин за 2 недели допустил сразу 5 смертоносных для него ошибок, – Пионтковский

Он добавил, что теперь перед Украиной стоит непростая задача.

Нам нужно решить эту проблему, с которой мы столкнулись из-за россиян. Для этого нам нужно разваливать Российскую Федерацию,

– подчеркнул Свитан.

Стрим Андрианы Кучер и Романа Свитана: смотрите полное видео

Успехи ВСУ на фронте: последние новости