На напружену ситуацію всередині Кремля неабияк вплинули поразки на фронті, зокрема успішний контрнаступ ЗСУ. Й аналітики не виключають, що скоро почнеться боротьба за владу.

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Вище керівництво продовжують критикувати

Наприклад, розвідка США повідомила, що член найближчого оточення Путіна взявся критикувати "великі військові недоліки" диктатора під час війни в Україні. Але і це ще не все, наголошують в Інституті з вивчення війни. Часткова мобілізація теж не всіма сприйнялася однозначно. За словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, велися дебати щодо цієї ініціативи президента Росії.

Крім того, існують припущення про дві фракції всередині Кремля. Чеченський лідер Рамзан Кадиров та "кухар" Путіна Євген Прігожин входять до тієї, яка прагне продовжувати війну А от в опозиції – фракція, в яку входять урядовці, які прагнуть переговори з Заходом.

Путіна хочуть зобразити слабким

Усі ці рухи свідчать про те, що Путіна прагнуть зобразити слабким і немічним. Мовляв, він ні на що не має вплив, тому в його оточенні спостерігається розкол. Особливої уваги заслуговує розмова диктатора з вчителем з Іжевська. У ній вони обговорювали повстання Ємельяна Пугачова. Мовляв, воно сталося через появу "лідера, який міг стати популярним на хвилі невдоволення". Тож зараз глава Кремля побоюється, що хтось інший "претендує бути царем".

Тим часом Кадиров і Прігожин, швидше за все, намагатимуться досягнути незначних успіхів на Донеччині. Це дозволить їм зберегти популярність та статус в націоналістичному та проксі інформаційному просторі. Так, надходять повідомлення, що Прігожин відправив 1000 своїх військових, щоб зміцнювати позиції у Лисичанську.

Їхні дії збігаються з зусиллями Кремля відбілити репутацію командувача Центрального військового округу Алєксандра Лапіна. Зауважимо, що раніше ця пара його щедро критикувала. Військові блогери навіть повідомляли, що Кадиров і Прігожин мали зустріч з Лапіним. А сам він, ймовірно, командує на лінії фронту Сватове – Кремінна, що на Луганщині.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ увійшли до Макіївки Луганської області. Про це розповіли бійці 198 батальйону територіальної оборони. І свідчить це про те, що захисники України взялися за активне звільнення Сватівщини.

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