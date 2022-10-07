У нас, звичайно ж, закрадаються думки про те, що Владіміра Путіна давно вже прибрали. Чи то затяжна хвороба, чи то конкуренти у Кремлі. Якщо ж він і досі живий, то нехай ці 70 – а їх значно більше – провалів стануть йому кісткою поперек горла.

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70 провалів Путіна, які він не переживе

"Взяли" Київ за 2 – 3 дні

Почнімо з чи не найбільшого провалу Путіна від початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про його вологу мрію взяти під контроль Київ за 2 – 3 дні. Не вдалося цього зробити загарбникам ані за 2 – 3 тижні, та й за 2 – 3 місяці нічого не змінилося.

Ганебна втеча росіян з Київщини

І хоч як прославляли "другу армію світу" окупанти наприкінці березня панічно втікали з Київщини, а після цього – з Сумщини та Чернігівщини. Цей провал експерти вважають переломним.

Харків виявився Путіну не по зубах

Путін прагнув захопити Київ лише для зміни влади. Натомість місто, на яке він зробив надто високі ставки, – Харків. Але місто встояло. І хоч ворог щодня мстить за свою поразку, воно залишається українським.

Херсон окупували, але не зламали

Попри те, що Херсон перебуває під окупацією з перших днів вторгнення, Путіну не вдалося і тут досягнути своїх цілей. Херсонці – сміливі та відчайдушні – виходили на протести, намагаючись гнати ворога геть. А зараз там активно працюють партизани, які завдають жару ворогам.



Український прапор майорить на Херсонщині / Фото з фейсбука Херсонської міської ради

Путін і його провальна анексія

І хоч про псевдореферендуми говорили ледь не щомісяця, їх провести на Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині змогли лише наприкінці вересня. 4 анексовані області мали бути здобутками Путіна, але вони стали його черговими поразками. Адже ми то бачимо, що щодня захоплених територій стає все менше.

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8 років – 8 пакетів санкцій

Упродовж 8 років війни на Росію накладали 8 пакетів санкцій. Ось основне з останніх обмежень, які стосуються:

імпорту сталевих матеріалів,

відмови від інвестицій в енергетичний сектор Росії,

заборони на імпорт вугілля й іншого твердого палива,

ембарго на російську нафту,

відключення від SWIFT низки російських банків.

Україна продовжує отримувати військову допомогу

Мовиться не лише про надання нашій державі зброї, а й підготовку військових. Весь цивілізований світ об'єднався та готовий віддавати ледь не останнє, щоб долати ворога. І це суттєвий провал Путіна!



Міжнародні партнери продовжують надавати військові допомогу / Фото Генштабу ЗСУ

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Росія купує артилерійські снаряди у КНДР

Скільки б жаба – Путін – не хвалила своє болото, а всі ми бачимо, що воно мілке та давно висохло. Це ж стосується оснащення російського війська. В окупантів настільки серйозні проблеми, що вони буквально вимушені купувати артилерійські снаряди у КНДР.

А в Ірану – безпілотники

Ворог хаотично вистріляв за 7 місяців шалену кількість ракет, що вирішив скористатися, як то кажуть в народі, "ракетами для бідних". Або, якщо серйозно, безпілотниками "Шахід-136", купленими в Ірану.

Найпотужніший удар – від Китаю

Не дочекався Путін підтримки від глави Китаю, адже Сі Цзіньпін не став союзником Росії. Ми не просто так заговорили про Китай. Глава держави напередодні заявив про підтримку Казахстану. Таке собі попередження для Путіна, якщо він захоче напасти і на неї. Нагадаємо, що президент Касим-Жомарт Токаєв не лише засуджує дії Росії. Він з самого початку відмовився визначати "ЛНР" і "ДНР".

Та й Путін більше не "регіональний лідер"

Повномасштабна війна проти України показала всю немічність Росії, а також її війська. Тож ОДКБ, яка мала стати жалюгідною пародією на НАТО, має всі шанси розпастися. І мовиться не лише про відвернення Казахстану. Вірменія теж прагне змінити вектор на Захід. А все тому, що ця псевдоорганізація не допомогла країні у зв'язку з загостренням війни з Азербайджаном. Своїх же не кидаємо, правда?

Тим часом НАТО розширюється

Оскільки ми згадали НАТО, то зауважимо, що Росія настільки сильно боялася його розширення, що її страх має шанси невдовзі втілитися у життя. Путін брязкав своєю зброєю на всі боки, тож навіть нейтральні Швеція та Фінляндія вирішили не зволікати, подавши заявки на вступ до Альянсу. Вишенькою на торті, так би мовити, стала відповідна заявка від України. Її наша держава подала у день, коли Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій. Черговий ляпас, якого кривавий диктатор заслужив.

Путіну прилетів бумеранг

Ще одним ударом під дих Путіна став саміт ШОС, на якому учасники продемонстрували, що він – ніщо. Якщо колись Путін змушував очікувати і британську королеву, і низку інших глав держав, то під час цієї зустрічі він відчув усю свою мізерність. Бункерного діда на себе змусив очікувати навіть лідер невеличкого Киргизстану Садир Жапаров.

Ми вже мовчимо про те, що під час розмов глав держав Путін більше нагадував васала на диванчику, адже умовний "трон" посів сам Реджеп Таїр Ердоган. Саме він показав під час ШОС, хто тут усім заправляє.

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Солдати гинуть – техніка нищиться

Ми не могли оминути увагою втрати ворога на війні. Адже хто б що не казав, це і Путінові втрати. Адже саме він розставляє "пішок" по шахівниці на фронті. Просто залишимо для вас актуальну статистику, яку 7 жовтня опублікував Генштаб ЗСУ:

особовий склад – 61 680 осіб,

танків – 2 466 одиниць,

бойових броньованих машин – 5 093 одиниці,

артилерійських систем – 1455 одиниць,

РСЗВ – 344 одиниці,

засоби ППО – 177 одиниць,

літаків – 266 одиниць,

гелікоптерів – 233 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 одиниць,

крилаті ракети – 246 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 одиниці,

спеціальна техніка – 135 одиниць.

Розблокування портів

Ще одним провалом Путіна можна сміливо назвати розблокування трьох українських портів – "Одеський", "Чорноморський", "Південний". Його план з моріння світу голодом не спрацював.

Газовий шантаж не спрацював

Ще один важливий провал Путіна – немічна спроба влаштувати газовий шантаж. Диктатор залякував Європу холодом. Тож в Європі вирішили завдати удару на випередження. Низка країн уже відмовилися від газу з Росії. Деякі – на шляху до тотальної відмови від нього. І це лише початок.

Успішний контрнаступ – найкращий подарунок

Наостанок ми залишимо для вас ще 30+ провалів Путіна у війні, яку цей кривавий диктатор розв'язав. Ми згадаємо лише про деякі населені пункти, які або вже вдалося звільнити з-під окупації, або бодай підняти над ними прапори України. Мовиться про Балаклію, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, Козачу Лопань, Лиман, з десяток населених пунктів на Луганщині, а також кілька десятків – на Херсонщині. І це лише початок!

Наочна демонстрація успішного контрнаступу: відео

Ми усією редакцією бажаємо Владіміру Путіну негайно ж припинити своє жалюгідне існування на цьому світі. Найкращий подарунок, який він може собі зробити, – самоліквідуватися.