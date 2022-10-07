У нас, конечно же, закрадываются мысли о том, что Владимира Путина давно уже убрали. То ли затяжная болезнь, то ли конкуренты в Кремле. Если же он до сих пор жив, то пусть эти 70 – а их значительно больше – провалов станут ему костью поперек горла.

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70 провалов Путина, которые он не переживет

"Взяли" Киев за 2 – 3 дня

Начнем с самого большого провала Путина с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о его влажной мечте взять под контроль Киев за 2 – 3 дня. Не удалось этого сделать захватчикам ни через 2 – 3 недели, да и через 2 – 3 месяца ничего не изменилось.

Позорный побег россиян из Киевщины

И хоть как ни прославляли "вторую армию мира" оккупанты в конце марта панически бежали из Киевщины, а после этого – из Сумщины и Черниговщины. Этот провал эксперты считают переломным.

Харьков оказался Путину не по зубам

Путин стремился захватить Киев только для смены власти. Город, на который он сделал слишком высокие ставки, – Харьков. Но город устоял. И хотя враг каждый день мстит за свое поражение, оно остается украинским.

Херсон оккупировали, но не сломали

Несмотря на то, что Херсон находится под оккупацией с первых дней вторжения, Путину не удалось и здесь добиться своих целей. Херсонцы – смелые и отчаянные – выходили на протесты, пытаясь выгнать врага. А сейчас там активно работают партизаны, которые наносят жару врагам.



Украинский флаг развевается на Херсонщине / Фото из фейсбука Херсонского городского совета

Путин и его провальная аннексия

И хотя о псевдореферендумах говорили чуть ли не ежемесячно, их провести в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях смогли только в конце сентября. 4 аннексированные области должны быть достижениями Путина, но они стали его очередными поражениями. Ведь мы видим, что ежедневно захваченных территорий становится все меньше.

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8 лет – 8 пакетов санкций

На протяжении 8 лет войны на Россию накладывали 8 пакетов санкций. Вот основное из последних ограничений, которые касаются:

импорта стальных материалов,

отказа от инвестиций в энергетический сектор России,

запрета на импорт угля и другого твердого топлива,

эмбарго на российскую нефть,

отключения от SWIFT ряда российских банков.

Украина продолжает получать военную помощь

Речь идет не только о предоставлении нашему государству оружия, но и подготовке военных. Весь цивилизованный мир объединился и готов отдавать чуть ли не последнее, чтобы преодолевать врага. И это существенный провал Путина!



Международные партнеры продолжают оказывать военную помощь / Фото Генштаба ВСУ

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Россия покупает артиллерийские снаряды у КНДР

Сколько бы жаба – Путин – не хвалила свое болото, а все мы видим, что оно мелкое и давно высохло. Это же касается оснащения российской армии. У оккупантов настолько серьезные проблемы, что они буквально вынуждены покупать артиллерийские снаряды у КНДР.

А у Ирана – беспилотники

Враг хаотично выстрелял за 7 месяцев безумное количество ракет, что решил воспользоваться, как говорят в народе, "ракетами для бедных". Или, если серьезно, беспилотниками "Шахид-136", купленными у Ирана.

Самый мощный удар – от Китая

Не дождался Путин поддержки от главы Китая, ведь Си Цзиньпин не стал союзником России. Мы не просто так заговорили о Китае. Глава государства накануне заявил о поддержке Казахстана. Эдакое предупреждение для Путина, если он захочет напасть и на нее. Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев не только осуждает действия России. Он с самого начала отказался признавать "ЛНР" и "ДНР".

Да и Путин больше не "региональный лидер"

Полномасштабная война против Украины показала всю немощность России, а также ее войска. Поэтому у ОДКБ, которая должна стать жалкой пародией на НАТО, есть все шансы распасться. И речь не только о том, что отвенулся Казахстан. Армения тоже стремится изменить вектор на Запад. А все потому, что эта псевдоорганизация не помогла стране в связи с обострением войны с Азербайджаном. Своих же не бросаем, правда?

Тем временем НАТО расширяется

Поскольку мы упомянули НАТО, то заметим, что Россия настолько сильно боялась его расширения, что ее страх имеет шансы вскоре воплотиться в жизнь. Путин звенел своим оружием по сторонам, поэтому даже нейтральные Швеция и Финляндия решили не медлить, подав заявки на вступление в Альянс. Вишенкой на торте, так сказать, стала соответствующая заявка от Украины. Ее наше государство подало в день, когда Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий. Очередная пощечина, которую кровавый диктатор заслужил.

Путину прилетел бумеранг

Еще одним ударом под дых Путина стал саммит ШОС, на котором участники продемонстрировали, что он – ничто. Если когда-то Путин заставлял ждать и британскую королеву, и ряд других глав государств, то во время этой встречи он ощутил всю свою ничтожность. Бункерного деда себя заставил ждать даже лидер небольшого Кыргызстана Садыр Жапаров.

Мы уже молчим о том, что во время разговоров глав государств Путин больше напоминал вассала на диванчике, ведь условный "трон" занял сам Реджеп Таир Эрдоган. Именно он показал во время ШОС, кто здесь всем заправляет.

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Солдаты гибнут – техника уничтожается

Мы не могли обойти вниманием потери врага на войне. Ведь кто бы что не говорил, это и Путина потери. Ведь именно он расставляет "пешек" по шахматной доске на фронте. Просто оставим для вас актуальную статистику, которую 7 октября опубликовал Генштаб ВСУ:

личный состав – 61 680 человек,

танков – 2 466 единиц,

боевых бронированных машин – 5 093 единицы,

артиллерийских систем – 1 455 единиц,

РСЗО – 344 единицы,

средств ПВО – 177 единиц,

самолетов – 266 единиц,

вертолетов – 233 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 067 единиц,

крылатых ракет – 246 единиц,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 единицы,

специальной техники – 135 единиц.

Разблокировка портов

Еще одним провалом Путина можно смело назвать разблокировку трех украинских портов – "Одесский", "Черноморский", "Южный". Его план по морению мира голодом не сработал.

Газовый шантаж не сработал

Еще один важный провал Путина – немощная попытка устроить газовый шантаж. Диктатор запугивал Европу холодом. Поэтому в Европе решили нанести удар на опережение. Ряд стран уже отказались от газа из России. Некоторые – на пути к тотальному отказу от него. И это только начало.

Успешное контрнаступление – лучший подарок

Напоследок мы оставим вам еще 30+ провалов Путина в войне, которую этот кровавый диктатор развязал. Мы вспомним лишь некоторые населенные пункты, которые либо уже удалось освободить из-под оккупации, либо хотя бы поднять над ними флаги Украины. Речь идет о Балаклее, Изюме, Купянске, Волчанске, Казачьей Лопане, Лимане, с десяток населенных пунктов на Луганщине, а также несколько десятков – на Херсонщине. И это только начало!

Наглядная демонстрация успешного контрнаступления: видео

Мы всей редакцией желаем Владимиру Путину немедленно прекратить свое жалкое существование в этом мире. Лучший подарок, который он может себе сделать – самоликвидироваться.