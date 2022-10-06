Полномасштабное вторжение в Украину не только показало сущность российской военной машины, но и начало ослаблять Россию все сильнее с каждым днем. И теперь российский аналог НАТО рискует полностью развалиться.

К теме Как Россия пытается рассорить Украину и Армению

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном

После начала российского вторжения в Украину стало очевидно, что соседние страны будут только ждать момента, чтобы начать решать собственные вопросы, пока Россия ослаблена своим полным провалом в Украине. Так что в ночь на 13 сентября на армянско-азербайджанской границе начались вооруженные столкновения, а Азербайджан начал смело обстреливать территорию Армении.

Армянский премьер Никол Пашинян сразу же обратился в ОДКБ – орган коллективной безопасности, этакий российский аналог НАТО для постсоветских стран. Однако Москва смогла лишь поднять тревогу на своей военной базе в Армении, а также призвать стороны к миру. На этом вся поддержка со стороны "союзного" Кремля для Еревана окончилась.

Пашинян не терял надежды на помощь ОДКБ практически всю первую неделю. В самой организации даже собрали целое совещание, где обсудили ситуацию в Армении. Впрочем, никто так и не захотел приобщаться к защите своего "союзника". При этом полноценную политическую оценку ситуации союзники по ОДКБ дать не смогли.

Очевидно, им это было необходимо, чтобы затянуть время, пока ситуация разрешится сама собой, ведь воевать за Армению против мощной азербайджанской армии, которую еще до этого активно поддерживает Турция, не входило в их планы.

Действительно ли ОДКБ заменяет НАТО



Участники ОДКБ в Москве / Фото AP

Российской публичной риторике всегда нужно делать какой-то "ответ" Западу, поэтому ОДКБ не стала исключением. Организацию основали в 1992 году из бывших республик Советского Союза в противовес Североатлантическому альянсу.

И действительно, на бумаге в ОДСК даже существует свой аналог 5 статьи, то есть там тоже прописано, что нападение на одну страну этой организации будет означать нападение на всех сразу. Однако, как оказалось, это достаточно выборочно. Ирония состоит в том, что при этом каждый раз систему коллективной безопасности почему-то проверяет именно Армения.

Обратите внимание! Когда произошло обострение Карабахского конфликта в 2020 году, армяне также обратились за помощью в ОДКБ. Москва тогда заявила, что ничем не может помочь, потому что фактически границы Армении не были нарушены, ведь война проходила на территории Нагорного Карабаха.



Тогда Кремль ограничился политической поддержкой Еревана, а затем направил своих миротворцев в Карабах. Хотя нелишне будет напомнить, что это произошло лишь тогда, когда граница существенно продвинулась в пользу Азербайджана.

Следовательно, так называемая миротворческая миссия продержалась недолго. Когда Россия столкнулась с огромными потерями на войне в Украине, войска из Карабаха пришлось быстро убрать. Азербайджан конечно же времени не терял и снова пошел в наступление.

ОДКБ скорее полицейская, чем военная организация

Множество экспертов сходятся во мнениях, что ОДКБ, как таковая, не преследует цель защитить границы своих государств-участников от внешней агрессии, а скорее защищает стабильность тех режимов, которые сформировались в этих странах. И это вполне логично, ведь кроме Армении, каждая из стран-участниц этой организации имеет цементированные диктаторские режимы, для которых угроза внутренних бунтов вполне реальна, в отличие от внешнего вторжения.



Российские военные отправляются в Казахстан / Фото AP



Это было довольно красноречиво продемонстрировано во время масштабных протестов в Казахстане, зимой прошлого года. Тогда Россия отправила в эту страну несколько отрядов своих войск для "подавления общественного бунта". То есть фактически военные другой страны по запросу местных властей разгоняли протесты.

Когда Москва устроила эту "спецоперацию" по подавлению протестующих, они также успели наснимать немало пропагандистского контента, где российские войска якобы продемонстрировали силу и слаженную работу, подчеркивая необходимость существования этой ОДКБ.

Впрочем, несмотря на все усилия, в конце концов мир увидел, что российская армия способна воевать только против невооруженного гражданского населения, а во время прямого военного столкновения их ожидает полный разгром.

ОДКБ как рычаг влияния на страны-участницы

Дополнительной целью существования этой организации является распространение влияния Москвы на соседние страны. Ведь ОДКБ предусматривает создание военных баз на территориях стран-участниц.

Впрочем, на том же армянском примере можно понять, что расположение российских военных на территории того или иного государства вовсе не предохраняет их от вторжения извне. Это скорее необходимо самому Кремлю для давления на политическое руководство той страны, где базируется ее войско.

Или, как в случае с Беларусью, это необходимо России для использования территории другого государства, как плацдарма для собственной агрессии.

Война в Украине разрушила позиции России в регионе

Российское полномасштабное вторжение показало союзникам России по ОДКБ, что за занавесом показательной мощи и силы скрывается бестолковая армия, в большинстве своем не способная на полноценное проведение реальных боевых операций. Поэтому и пребывание и членство в этой организации теряет всякий смысл.

И уже через шесть дней после начала этого столкновения с Азербайджаном, в Ереване сняли плакаты о непоколебимой дружбе между Арменией и Россией, а вместо этого вывесили американские флаги, готовясь к визиту спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Это стало показательной иллюстрацией того, что Армения настроена изменить свою ориентацию в сторону Запада, а визит Пелоси буквально стал поворотным для региона и ОДКБ напрямую.

Встреча Пашиняна и Пелоси: смотрите видео

Демарш Армении против ОДКБ

После встречи с Пелоси Пашинян уже открыто начал обвинять ОДКБ в бездействии и прямо заявлял, что Кремль лишь выражает "отмазки" вместо реальных действий и спекулирует фактами.

Мол, ранее во время обсуждения в ОДКБ вопросов безопасности он получал четкие заверения, что граница Армении является красной линией для организации. Однако оказалось, что "красные линии существуют только на словах".

Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, ведь если сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит, нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая определена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации,

– заявил Пашинян.

Более того, на слухи о том, что Армения собирается покинуть ОДКБ, он заявил, что на самом деле это не Армения уходит из этой организации, а наоборот, ОДКБ уходит из Армении и даже подчеркнул, что именно эта формулировка является правильной.

И это действительно не просто игра слов – Пашинян фактически заявляет, что Армения планирует отказаться от присутствия России внутри страны и выбирает постепенную интеграцию с Западом.

Впоследствии Армения даже может присоединиться и к санкциям против России. Так, в стране будет заблокирована работа российских банковских карт "Мир", предназначенных для платежей за рубежом. И это при том, что в Армении сейчас находится огромное количество россиян, сбежавших туда от "частичной мобилизации".

Союзники все видят

Другие региональные страны тоже понимают, что российское доминирование в регионе уходит в прошлое, ведь держалось оно только на военной силе, а российское вторжение в Украину и полный провал армии Путина этот миф полностью уничтожило. Проводником такого ухода от России стал Казахстан. Риторика Токаева на фоне сотрудничества с Пекином ужесточается с каждым днем.

Недавно Москва потребовала от Астаны выслать украинского посла, слова которого не понравились Кремлю, однако казахи их просто "послали вслед за российским кораблем", и подчеркнули, что разговаривать с ними в подобном приказном тоне просто неприемлемо.

На наш взгляд, хотели бы отметить, что это противоречит характеру отношений между Казахстаном и Россией как равноправными стратегическими партнерами,

– заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров.

Подобные ситуации на первый взгляд могут казаться мельчайшими, однако в совокупности они свидетельствуют о настроениях союзных к России государствах. Если Армения окончательно решится покинуть ОДКБ, это станет сигналом для всех остальных.

Страны начнут разбегаться от Москвы к более сильным и надежным союзникам – кто на Запад, как та же Армения, которая налаживает отношения с ЕС и США, а кто на Восток, как Казахстан, постепенно сближаясь с Китаем. Единственный вынужденный и вечный союзник Путина сейчас это Лукашенко, и то только потому, что Кремль успел испачкать его кровью развязанной им войны.

Процесс распада ОДКБ уже запущен, и когда он будет доведен до конца, тот мнимый Советский Союз, о котором мечтал Владимир Путин, станет абсолютно провальной идеей и невыполнимой больной фантазией. Евразийский альянс, как представляет его Москва, перестанет существовать не только в политическом смысле, но и как общая структура безопасности.

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