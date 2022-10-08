Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, це перевірена інформація.
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На Кримському мості могли вибухнути іранські дрони
Цимбалюк розповів, що вранці на Кримському мосту вибухнуло авто, яке перевозило іранські ударні дрони Shahed.
Ось такий вийшов іранський привіт. Міст – вражений,
– підсумував журналіст.
Що відомо про іранські дрони
БпЛА Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Зранку 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.
- На вибухи на Кримському мосту українці відреагували мемами, а росіяни – істерикою.
- Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим, суттєво зміниться. Це вплине на можливості росіян обороняти Херсонську область.
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