Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, це перевірена інформація.

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Цимбалюк розповів, що вранці на Кримському мосту вибухнуло авто, яке перевозило іранські ударні дрони Shahed.

Ось такий вийшов іранський привіт. Міст – вражений,

– підсумував журналіст.

Що відомо про іранські дрони

БпЛА Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані, за різними даними від 200 до 900 кілометрів. Такі дрони здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту двигун безпілотника видає характерний звук – шумить, як мопед чи бензопила.